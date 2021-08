Tutto pronto al Terminillo per celebrare il nono anniversario del Sentiero Planetario

Venerdì 27 Agosto 2021, 07:59

RIETI – Un evento dal grande valore educativo, in grado di coniugare sapientemente natura e cultura scientifica. Così può essere definito l’appuntamento di oggi e domani, 27 e 28 agosto, dedicato al nono compleanno del Sentiero Planetario del Monte Terminillo, noto percorso naturalistico a tema astronomico che attraversa alcune tra le zone più belle della montagna reatina.

Questa mattina, da Piazzale Tre Faggi a Pian de Valli, si comincia alle 9:30 con la Giornata ecologica sul Sentiero Planetario in collaborazione con Asm Rieti, a disposizione con guanti e sacchi, e la V° Comunità Montana Montepiano Reatino. Alle 16:30 ci si sposta al Tempio di San Francesco, dove si svolgerà una conferenza a tema astronomico dal titolo “Il sole.. una stella alle porte di casa”. In questa occasione, nella quale saranno previste anche proiezioni e una mostra fotografica, il relatore sarà il professor Gianni Antonini dell’ASA – Associazione Sabina Astrofili.

Per la giornata del 28 agosto, il programma prevede, invece, la tradizionale passeggiata lungo il Sentiero Planetario, che prenderà il via alle 9:30 da Piazzale Tre Faggi. Durante la mattinata, non mancheranno sia le suggestioni filosofiche ed astronomiche in compagnia del Cai e di Gianni Antonini, Stefano Tocchio e Luca Celli dell’ASA, sia le narrazioni sulla leggenda della Spada nella Roccia a cura del Gruppo di scherma storica del Mos Ferri. In programma anche diversi interventi delle autorità civili presenti, alla partecipazione dell’Associazione Sentiero Planetario, del Cai Rieti, Lions Club Varrone, Rotary Club Rieti e Gruppo Fai Rieti.

I Sentieri Planetari, ormai sparsi in tutto il mondo, rappresentano in maniera simbolica il “viaggio della luce” dal Sole ai pianeti conosciuti, riproducendo in scala il sistema solare. Il compleanno del Sentiero del Terminillo viene festeggiato tradizionalmente in uno dei weekend più prossimi al 26 agosto, data che, nel 1789, ha permesso l’emanazione della celebre dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino.

L’iniziativa del Terminillo è organizzata dall’Associazione Sentiero Planetario, in collaborazione con Cai - Club Alpino Italiano, Rotary Club Rieti, Lions Club Rieti Varrone, V Comunità Montana Montepiano Reatino, Provincia di Rieti, Comune di Rieti e Comuni del Comprensorio, Gruppo Fai Rieti, Associazione Collezionisti Sabatino Fabi, Asm, Asa, Liceo Scientifico Carlo Jucci e Artistico Calcagnadoro, Legambiente Rieti, Associazione 42 gradi Nord, Porta della Salute del Terminillo e Gruppo Scout Rieti 2.