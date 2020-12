RIETI - Il falso ideologico non poteva essere contestato agli imputati non ricorrendo gli estremi, poiché Andrea Cecilia e Giuliano Turchetti (ingegnere progettista del polo culturale di largo San Giorgio e funzionario del Genio civile) si erano limitati a rendere solo delle dichiarazioni nelle note inviate alla Commissione comunale di vigilanza sulla sicurezza dei locali pubblici, affermando dopo un sopralluogo che l’ex chiesa di San Giorgio (nella foto), uno degli immobili delle Officine Varrone, rispondeva ai requisiti di solidità e sicurezza. Reato che, secondo il codice penale, necessita invece di un’attestazione falsa resa da un pubblico ufficiale per fatti avvenuti in sua presenza o da lui stesso eseguiti. E questo non si è verificato nel caso di Cecilia e Turchetti.

E’ il passaggio più importante delle motivazioni della sentenza, depositata dalla Corte di Appello di Roma (relatrice Rosanna Scirè, ex pubblico ministero a Rieti nei primi anni 90, dove condusse alcune inchieste su Tangentopoli), con cui i giudici hanno assolto perché il fatto non sussiste, lo scorso 24 settembre, i tre principali imputati del processo nato sulla realizzazione del polo di largo San Giorgio, condannati nel 2018 a un anno dal tribunale di Rieti insieme all’ex presidente della Fondazione Varrone, Innocenzo de Sanctis, quest’ultimo coinvolto in quanto non avrebbe dovuto partecipare alla riunione della Commissione essendo proprietario dei beni e, quindi, incompatibile.

L’inchiesta gli aveva attribuito un fumoso ruolo di “istigatore”, ma la Corte di Appello non ha neppure approfondito l’accusa, assolvendolo perché il fatto non sussiste. Il collegio chiarisce anche che le valutazioni espresse dall’ingegnere progettista e dal funzionario, recentemente scomparso (difesi dagli avvocati Danilo Leva, Alessandra Cecilia e Emanuele Chiarinelli) sulla staticità dell’ex chiesa, hanno poi trovato conferma nel rilascio dei permessi a sanatoria per gli abusi edilizi, firmati dall’ex ingegnere capo del Comune Maurizio Peron, nei quali (con riferimento solo a Cecilia), si dava atto che l’intervento edilizio era conforme alle norme urbanistiche. Sanatorie costate alla Fondazione 170 mila euro.

C’era poi l’altra parte del processo, relativa alle violazioni edilizie rilevate in difformità a quanto dichiarato nella Dia (dichiarazione di inizio attività) trasmessa al Comune durante il restauro degli immobili.

Il collegio non ha assolto gli imputati in quanto si è trattato di interventi eseguiti senza le autorizzazioni di Soprintendenza e Genio Civile, rilasciate successivamente, ma poiché gli abusi erano stati già sanati, i reati e le contravvenzioni collegati sono stati dichiarati estinti ed è stata ordinata la restituzione alla Fondazione degli immobili sequestrati nel 2014.

Sarà necessario adesso attendere che la sentenza diventi irrevocabile, e poi gli avvocati Vincenzo Martorana e Matteo Pifani potranno presentare l’istanza al tribunale per il rilascio di biblioteca e palestra di inglese. Annullata, invece, la sentenza che a Rieti aveva portato alla condanna a due mesi di reclusione dell’architetto Paolo Lancia, attuale sindaco di Contigliano, imputato di falso in relazione al collaudo delle opere. Il giudice l’aveva riconosciuto colpevole, ma per reati che non gli erano stati contestati, quindi in totale difformità rispetto al capo di imputazione. Di qui l’appello del difensore Antonietta Parrella, accolto dalla Corte di Appello che ha disposto la restituzione del fascicolo al tribunale.

