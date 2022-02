Venerdì 18 Febbraio 2022, 00:10

RIETI - «Siamo commosse, oltre che orgogliose. Ma la prima cosa che teniamo a dire è che questo riconoscimento è prima di tutto dei nostri clienti». Katia e Alessandra De Sisto del negozio di intimo e beachwear “Oceano Blu” di via Cintia diventano un esercizio commerciale nazionale d’eccellenza riconosciuto e certificato da Stelle Best Shop Awards, e raccontano una storia di costanza e sacrificio. Correva l’anno 1994 quando Alessandra, allora commessa dello storico negozio di merceria di Antonio Reali - recentemente scomparso - ricevette la proposta di rilevare l’attività. Il pensiero andò subito alla cugina Katia, e al coronamento di un sogno.

L'inizio. «Dicevamo da sempre di voler aprire un negozio insieme, era un’occasione da prendere al volo», racconta Alessandra mentre sistema negli scaffali la collezione primavera-estate. Detto, fatto, socie al 50 per cento, le due ragazze di Colle Rinaldo rilevano il negozio, con l’entusiasmo alle stelle: «Io avevo vent’anni, avevo appena finito le superiori, mia cugina ne aveva ventiquattro», racconta Katia. Dopo ventotto anni, l’entusiasmo è sempre quello: ed è forse anche questo, il segreto del grande consenso in città. La busta blu come la profondità dell’oceano a Rieti è sinonimo di ricercatezza, cura del dettaglio e attenzione al packaging e ai filati. E il loro negozio è un punto di incontro dove soprattutto le donne si ritrovano per scegliere un capo speciale o una lingerie ricercata, senza mai essere giudicate per la loro fisicità o incalzate sulla vendita.

Il segreto. «Ciascuna donna è speciale, spetta a noi contribuire a farla sentire ancora più bella. Inoltre puntiamo a scegliere ditte artigianali italiane - dicono le due titolari - siamo del parere che la qualità paghi, non vogliamo sentir dire che a Rieti non ci sono negozi di livello. Ce ne sono molti, e vengono sempre premiati dalla fedeltà dei clienti: i nostri ci hanno supportate anche durante la pandemia, scegliendo di comprare da noi anziché su internet. Questo atteggiamento ci ha dato una carica enorme».

Sono tanti, quelli che in questi giorni si sono fatti vivi per complimentarsi. Il loro segreto? «Professionali e simpatiche, hanno saputo rinnovare la tradizione commerciale con modernità e con un sorriso che non manca mai», dice un signore che si affaccia sulla porta per un affettuoso saluto. Negli anni, la merceria nata nel dopoguerra ha seguito mode ed esigenze di mercato, ed è diventata un concept store di tendenza.

L'intesa. Mai una lite tra cugine, in tutti questi anni? «Come no, litighiamo tutti i giorni! Ma ci ridiamo un secondo dopo: siamo complementari, una è più artistica, adatta alle vetrine, alla cura del pacchetto regalo. L’altra è burocratica, una commercialista mancata, non possiamo fare a meno l’una dell’altra. E poi la nostra formazione familiare non ci consente di litigare: nonna Angelina ci raccomandò di restare sempre unite, e noi quella promessa la teniamo a mente ogni giorno».