RIETI - "O vendi o spendi". E' ormai rottura tra i tifosi del Rieti e il presidente Riccardo Curci, al quale questa sera 20 settembre, hanno "dedicato" uno striscione affisso sulla cancellata dello stadio, il cui contenuto non lascia troppo spazio all'immaginazione. L'andamento sportivo tutt'altro che rassicurante, unitamente ad un'incertezza societaria che spaventa non solo in chiave-futura, ma anche e soprattutto nel presente, rappresentano gli elementi fondanti di una contestazione che - c'è da scommetterlo - domenica potrebbe proseguire direttamente dagli spalti dello Scopigno, a prescindere dall'esito finale di una gara già complicata di suo." © RIPRODUZIONE RISERVATA