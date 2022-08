Nuovo Rieti Calcio, c'è Palluzzi per la fascia sinistra. Ha giocato con Fc e Centro Italia

RIETI - Dopo Tiraferri, investito della carica di capitano dalla proprietà, la Nuova Rieti Calcio si assicura un altro esterno basso di livello come Igino Palluzzi.



Ventotto anni compiuti a marzo, Palluzzi è un prodotto locale cresciuto tra il Fc Rieti e il Centro Italia '98 maturando esperienze importanti sia come terzino, che come laterale offensivo. Un giocatore duttile tatticamente, una caratteristica questa che potrà tornare utile al tecnico Stefano Lotto, consapevole di poter contare su un elemento capace di recitare più situazioni tattiche. Ma il mercato della Nuova Rieti Calcio sta per entrare nel vivo e prima di Ferragosto potrebbero arrivare altri colpi importanti, per una Terza categoria di primissimo livello.