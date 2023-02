U15: l'Accademia Sabina balza in vetta, sempre in agguato Poggio Moiano e Pro Fiano. Risultati e commenti

RIETI - Con il rinvio al 25 febbraio della sfida tra Pro Calcio Studentesca e la Nuova Rieti, nel weekend sono cambiati di nuovo gli equilibri del campionato Under 15 provinciale. Sale, infatti, al comando l'Accademia Sabina, seguita con un solo punto di distacco da Poggio Moiano e Pro Fiano.

Grazie anche al contributo dei tecnici, ripercorriamo i risultati delle formazioni coinvolte in questa competizione. Il turno che commentiamo è il tredicesimo.

Le partite nel dettaglio

Cominciamo proprio dall'Accademia Calcio Sabina, corsara 2-1 nel derby contro Poggio Mirteto grazie ai gol di Piccarozzi e Santini. Per i mirtensi, autori proprio come i biancoazzurri di un'ottima gara, non basta la rete firmata da Api.

«Siamo sicuramente felici per il momentaneo primato e per la vittoria, ma devo confessare che il nostro gioco non è stato proprio brillante - spiega il tecnico degli ospiti Silvio Ceccarelli - Credo che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto».

«Abbiamo affrontato una squadra forte, alla quale facciamo i complimenti per il campionato che stanno disputando - replica mister Michele Ciotti del Poggio Mirteto - Tuttavia, domenica la differenza di punti in classifica non si è assolutamente vista. Abbiamo fatto una grandissima partita sotto tutti gli aspetti, abbiamo creato tante occasioni da gol, tra cui alcune clamorose, e abbiamo pure colpito un palo e una traversa. Sicuramente anche il pareggio ci sarebbe stato stretto, ma il calcio a volte è crudele. Dispiace per i miei ragazzi, ma devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto finora e consapevoli di ciò che potranno fare».

Successo netto in trasferta per Poggio Moiano, vincitore 6-1 contro il Velinia. Protagonista dell'incontro è stato certamente Menenti, autore di quattro reti che si sommano alla doppietta di uno Spulber altrettanto ispirato. «Partita approcciata molto bene dai ragazzi - racconta l'allenatore sabino Alessio Menenti - Abbiamo espresso un bel calcio, controllando bene il campo e lo spostamento della palla. La squadra ha interpretato al meglio tutto ciò che è stato provato in settimana e, con l'occasione, voglio fare un complimento speciale ai giocatori subentrati dalla panchina che hanno dato un contributo importante alla gara. Ora testa alle prossime sfide perché ci aspetta un mese che ci farà capire molto di noi».

Torna a sorridere immediatamente la Pro Fiano che, dopo la battuta d'arresto della giornata precedente, si è imposta 2-1 su una buona Brictense. Decisivi i gol di El Hayani e Vellucci, che hanno reso inutile la rete avversaria del solito Nonni.

Continua a vincere il Mentana 1947, reduce da un 3-1 esterno rifilato ai danni di un Palombara a segno con Di Lorenzo su calcio di rigore e amareggiato per un arbitraggio non gradito. Per i vincitori, determinanti le reti di Ruggeri, Mulas e Nicas. «Un risultato soddisfacente - afferma il tecnico degli ospiti Fabio Montigiani - Peccato per il rigore sbagliato, ma il punteggio rispetta, a mio avviso, quanto visto in campo. Molto bravo il portiere del Palombara, complimenti!»

Ultima ma non meno importante la vittoria per 5-0 dei padroni di casa del Città di Rieti contro Passo Corese. Per gli amarantocelesti, autori di una prova sicuramente entusiasmante, doppietta di Rera e gol di Patrocli, Seresi e Mariani. «Ottima prestazione dei miei ragazzi - dice mister Mario Nobili - Finalmente il campo ha premiato il lavoro e l'impegno che i giocatori dimostrano costantemente in allenamento. È evidente che stiamo crescendo e che stiamo soprattutto capendo come l'unione faccia la forza e come ogni singolo elemento sia importante per tutta la squadra. Ora ci godiamo questo risultato fino a domenica prossima, quando saremo pronti per ospitare il Palombara».

«Purtroppo l'andamento della gara ha rispecchiato esattamente il risultato - evidenzia l'allenatore coresino Fabrizio Scagnoli - Venivamo da gare positive che non hanno fruttato i risultati desiderati, ma domenica il nostro avversario ha dominato sotto tutti gli aspetti: a livello di gioco e in termini di corsa, intensità e voglia di vincere».

Classifica aggiornata

Accademia Calcio Sabina 32

Poggio Moiano, Pro Fiano 31

Nuova Rieti 30

Poggio Mirteto 19

Mentana 1947, Palombara: 17

Brictense 15

Velinia, Città di Rieti 10

Pro Calcio Studentesca 4

Passo Corese 3