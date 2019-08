RIETI - Bilancio positivo per l'edizione 2019 di "Santa Rufina in gioco", andata in scena nel paese reatino dal 18 luglio al 4 agosto. Una manifestazione di rilievo, che ha avuto in programma tornei di calcio a 5, calcio a 2, calcio a 5 over 40, basket, beach volley e padel, insieme a numerose iniziative collaterali di tipo musicale, ludico e gastronomico.



Soddisfatto è Simone Natali, uno degli organizzatori dell'evento: «Ciascuna giornata è stata preparata con impegno e sacrificio. Abbiamo riscontrato tanta partecipazione ad ogni disciplina sportiva e molte sono state le persone che hanno affollato il Centro Sportivo. Siamo davvero felici. Grazie di cuore a tutti».

Si chiudono, quindi, diciotto giorni intensi, da ricordare soprattutto per Babadook, che si impone in tre competizioni.

Nella serata conclusiva si sono tenute le premiazioni e, tra l'emozione generale, c'è stato un ulteriore omaggio ai compianti Marco Tosti e Stefano Colasanti (all'inizio della manifestazione, ad entrambi era stato intitolato un campo, ndr), con consegna alle famiglie di premi e targhe commemorative.

I VINCITORI

CALCIO A5

Babadook

LA

GABBIA

(CALCIO

A2)

Babadook

CALCIO A5 OVER 40

Takeda

BASKET

Babadook

BEACH VOLLEY

La Caviglia di Fest

PADEL MASCHILE

Diego Sebastiani e Francesco Marchili

PADEL FEMMINILE

Irene Tocca e Beatrice Palomba

