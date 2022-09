Nuova Rieti Calcio, vittoria in rimona sul P.S. Lorenzo (2-1). Lotto: «Bella reazione»

RIETI - «Una reazione da squadra vera. Abbiamo saputo creare e rialzarci dal gol incassato. Sono molto soddisfatto». Sono le parole di Stefano Lotto, tecnico della Nuova Rieti Calcio che questa sera, 28 settembre, ha vinto in rimonta 2-1 l’amichevole con il Poggio San Lorenzo, formazione di Prima categoria allenata da Marco Donati.



La gara si è giocata al Green Park La Foresta. «Ringraziamo gli amici di Poggio San Lorenzo – dice ancora Lotto – ci hanno permesso di misurarci con i nostri limiti e con una formazione che in Prima saprà fare molto bene, guidata da un tecnico di lungo corso e di assoluto valore come Donati. Sono felice, perché dopo aver incassato una rete, abbiamo reagito creando l’occasione che ha portato all’autorete ospite e poi al gol di Campanelli».



La Nuova Rieti Calcio ha terminato la prima frazione sotto di una rete; nella ripresa pareggio e sorpasso che porta a tre il numero di successi in pre-season (c’è anche un pari e un ko). In campo, nei 20’ finali anche capitan Tiraferri, che si sta riprendendo da una botta rimediata nel test di sabato; ancora sotto osservazione D’Amelia, che si è sottoposto a esami strumentali per capire i tempi di recupero. Sabato un’altra amichevole: al Green Park La Foresta arriva la Torpedo alle 15.