Nuova Rieti Calcio U15, altro sigillo: 4-0 al Mentana. Il titolo nel derby?

RIETI - Solo l'aritmetica, ormai, si frappone tra la Nuova Rieti Calcio e il titolo provinciale Under 15.

La formazione di Marco De Giorgi battendo nettamente anche il Mentana (4-0) - squadra che nel 2023 non aveva ancora perso una gara collezionando 7 vittore e 2 pareggi - non solo ottiene la sua 18esima perla stagionale, ma tiene ancora a 7 punti la Pro Fiano, vittoriosa contro la Pro Calcio Studentesca (2-1) e il Poggio Moiano che regola la pratica Brictense (4-1). E con appena tre turni rimasti da giocare subito dopo la sosta pasquale, la Nuova Rieti Calcio ha bisogno "solo" di un successo (o due pareggi) per chiudere i conti.



A questo punto i riflettori saranno puntati tutti sul derby del prossimo 15 aprile (ore 18) al "Gudini" contro il Città di Rieti, quando con una vittoria i ragazzi di De Giorgi si laureerebbero campioni provinciali.



Tornando alla cornaca della 19esima giornata, il 4-0 di sabato 1° aprile sul sintetico di Cantalice porta la firma di Thomas Corsi (doppietta), Felice Leonardi e Christian Luciani, costruito con un 4-4-2 che ha visto Fiori partire tra i pali, difesa con Cornacchiola-Francheschi centrali, Gjeli e Masuzzo esterni. In mediana Corsi e Saulli trequartisti, Fabrizi e Leonardi in regia. In attacco il duo Cavalli-Luciani. Nella ripresa poi, spazio ai componenti della panchina per mettere forze fresche: da Ferroni a Leonardi, fino a Nobili, Desideri e Cinardi, tutti hanno contribuito a limitare nettamente un Mentana che dopo tre mesi è capitolato contro la capolista.