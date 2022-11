Nuova Rieti sull'ottovolante: 8-0 al Real Monteleone e primato consolidato

RIETI - Quarto successo di fila per la Nuova Rieti Calcio che, al Green Park La Foresta davanti al suo pubblico e a bomber Federico Dionisi, vince 8-0 sul Real Monteleone Sabino. La squadra di Stefano Lotto è saldamente al comando della classifica di Terza con 12 punti e non incassa gol da 345 minuti, cioè dal quarto d'ora della prima partita di campionato. Contro i rossoblù sabini non c'è storia sin dal primo minuto.



La gara inizia nel segno della squadra di casa che tra 10' e 12' della prima frazione e già 2-0 grazie a Santoprete e poi al tacco di De Giorgi. Di rischi, la squadra di Lotto, ne corre pochi, mentre il Monteleone cerca di prendere le misure e sfondare, riuscendo concretamente una volta in 45': solo in questa occasione si oppone Napoleone, stendendosi davanti alla sua porta lasciandola imbattuta.



Al via il secondo tempo e doppietta Santoprete: pallonetto imprendibile dalla distanza al 4'. Passano tre minuti ed è Valentini ad insaccare un altro tiro dal limite, favorito da una deviazione. La gara è chiusa, ma la Nuova Rieti Calcio non è doma. Nel corso della gara c'è anche la chance per rivedere in campo un lungodegente come Tiziano Buzzi. A metà ripresa un'altra doppietta: De Giorgi alza le braccia al cielo e poco dopo lo segue Penta. Due reti pregevoli. Il Rieti consolida al possesso e il risultato, arrotondando sull'8-0 con Patacchiola con un tiro che taglia l'area, e porta a casa un altro successo.

Domenica alle 11 trasferta a Scandriglia