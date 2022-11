Nuova Rieti Calcio forza-6: contro lo Sport Sabina 2021 è punteggio tennistico (6-0)

RIETI - Altro monologo amarantoceleste al Green Park La Foresta, dove la Nuova Rieti Calcio vince la sua sesta partita consecutiva battendo, stavolta, lo Sport Sabina 2021 con un rotondo 6-0.

Seppur senza l'apporto del pubblico - gara a porte chiuse per questioni di sicurezza - la formazione di Stefano Lotto, come al solito, gestisce la gara e nonostante i ritmi bassi, si porta in vantaggio al 12' con Santoprete, raddoppia alla mezz'ora con Patacchiola e ottiene il tris allo scadere del primo tempo ancora con Santoprete. Nella ripresa i ritmi restano gradevoli, la Nuova Rieti Calcio controlla il triplo vantaggio e quando preme sull'acceleratore trova i gol necessari per arrotondare ulteriormente lo score: prima un'autorete propiziata dalla combinazione Tiraferri-Patacchiola (4-0), poi col solito Ramazzotti, autore di una doppietta, che rende il punteggio tennistico. Tre punti che, sommati a 15 già conquistati in precedenza, fanno 18 complessivi e primato sempre più consolidato a +2 dallo Stimigliano, che tiene il passo. Domenica la trasferta di Toffia.