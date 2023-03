Nuova Rieti mette a segno il poker: tripletta di Ramazzotti e primato sempre più blindato: 0-4

RIETI - Nell'anticipo della 21esima giornata, la Nuova Rieti Calcio di Stefano Lotto non fa sconti nemmeno al fanalino di coda Sport Sabina 2021 e torna dalla trasferta di Torrita Tiberina con un 4-0 rotondo e mai stato in discussione, che lancia definitivamente in orbita la truppa amarantoceleste, ora a +13 dal Montorion Romano che domenica 26 marzo ospiterà il Borgorose, un duello che in qualunque modo, toglierà punti a una delle due a vantaggio proprio della capolista.

Mattatore di giornata, il forte attaccante sabino Luca Ramazzotti, autore della tripletta che caratterizza il primo tempo e che, di fatto, toglie qualsiasi tipo di velleità sportiva ai padroni di casa, inermi dinanzi alla "sinfonia" della punta, sempre più capocannoniere del campionato con 20 reti all'attivo.

Nel secondo tempo, poi, Stefano Lotto gestisce il risultato, apporta delle modifiche tecnico-tattiche alla squadra, ma arriva anche la rete del definitivo 4-0 con l'ex amatriciano Simone Pietrangeli, che rende il pomeriggio ancora più piacevole. Domenica si torna in campo e ci sarà da fare i conti col Toffia, avversario tutt'altro che irresistibile, prima della sosta pasquale.

Questi gli incontri della 21esima giornata in programma domani, 26 marzo (ore 11): Poggio Catino-Stimigliano; Montorio-Borgorose; Scandriglia-Spes Poggio Fidoni; Toffia-Sporting Mdc Lisciano. Ore 15: Poggio Bustone-Coresina; Real Monteleone-Maglianese.

Classifica provvisoria: Nuova Rieti Calcio 53* punti, Montorio 40, Borgorose 39, Stimigliano 38, Sporting Mdc Lisciano 36, Spes Poggio Fidoni 32, Real Monteleone Sabino 28, Coresina e Maglianese 23, Scandriglia e Poggio Catino 21, Toffia 19, Capradosso 15, Poggio Bustone 2014 12, Sport Sabina 2021 2*. *una partita in più.