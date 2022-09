Nuova Rieti Calcio, mercoledì il terzo test: al Green Park arriva il Casperia

RIETI - Il Green Park La Foresta ospita, mercoledì 21 settembre alle 20, una nuova amichevole pre-stagionale, la terza dopo quelle con Atletico Cantalice e Monte San Giovanni. L’avversaria è di assoluto livello: è il Casperia neopromosso in Prima categoria, dopo aver dominato la Seconda nella stagione passata. Sarà un test importante per gli uomini di Stefano Lotto, finora imbattuti in questo inizio di stagione e alla seconda settimana di allenamenti quotidiani. Ai tifosi, agli appassionati, ai curiosi l’invito ad assistere al match serale. L’ingresso al Green Park la Foresta è gratuito.