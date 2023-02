Nuova Rieti imprendibile: 4-0 alla Coresina e +8 sulle inseguitrici: «E' un vantaggio che ripaga gli sforzi fatti»

RIETI - La Nuova Rieti Calcio è ufficialmente in fuga. Battendo 4-0 la Coresina, nel recupero della 13esima giornata del girone d'andata di Terza categoria, la formazione reatina si porta a +8 dallo Stimigliano e approccia al girone di ritorno con un margine sulle dirette inseguitrici che indirizza nettamente la stagione verso il trionfo.



La cronaca

Avvio con la super parata dell'esordiente portiere reatino Roversi, direttamente dagli Allievi. Poi è un assolo di occasioni non finalizzate dagli amarantocelesti: le più nitide a Ramazzotti, Alessandrini e Tiraferri. La prima frazione prosegue così e si va negli spogliatoi sullo 0-0.



L'inizio della ripresa coincide anche con il vantaggio della Nuova Rieti Calcio. In una incursione da sinistra, Massimi viene atterrato in area mentre è chiaramente lanciato a rete. Per l'arbitro Malfatti non ci sono dubbi, è rigore. Della battuta si incarica Alessandrini che fredda il portiere alla sua destra. Passano poco più di dieci minuti e da un'azione da destra orchestrata da De Giorgi c'è il cross che porta al gol di testa di Ramazzotti, 2-0. In una situazione simile, con il cross del capitano da destra, Patacchiola - entrato da poco - mette dentro il 3-0. C'è tempo però per la doppietta personale di Patacchiola che nel corso del recupero sigla il 4-0.



Le dichiarazioni

Soddisfazione nelle parole del tecnico Stefano Lotto. «Partita di grande acume tattico - dice - la squadra l'ha interpretata bene e questo +8 sulla seconda è un vantaggio che ripaga gli sforzi e i sacrifici fatti nel girone d'andata».