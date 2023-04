Nuova Rieti di misura sulla Spes: 1-0. E domenica il primo match point a Magliano

RIETI - Ora è ufficiale: Luca Alessandrini è la bestia nera della Spesa Poggio Fidoni. Il fantasista reatino mette la firma sulla vittoria numero 20 della stagione realizzando un calcio di rigore all'87' bissando il gol dell'andata, poi impattato da Rossi allo scadere che valse il primo mezzo passo falso stagionale dei reatini.



Un 1-0 prezioso per gli amarantoceleste che, unitamente al sorprendente ko dello Stimigliano a Toffia (1-0), torna +12 proprio sui sabini (che hanno una gara in più e lo scontro diretto a Rieti, ndr) e già domenica prossima a Magliano in Sabina potrebbero mettere il sigillo sul campionato battendo la Maglianese, diventando aritmeticamente irraggiungibili.



La cronaca

Nel primo tempo, ritmi alti e un grave infortunio al polso per un giocatore del Poggio Fidoni, costretto a uscire nei primi minuti di gioco e a ricorrere all'ambulanza per gli accertamenti e le cure del caso al De Lellis. Al quarto d'ora inoltrato, una bellissima occasione per la Nuova Rieti Calcio targata Cristiano Santoprete, che riceve da destra e in rovesciata prima colpisce la traversa e poi la testa del portiere, con la palla che va fuori. Il primo tempo finisce 0 a 0.

Nella ripresa i ritmi restano alti da entrambe le parti, con la Nuova Rieti Calcio che cerca di sfondare, soprattutto sulla fascia sinistra. Gli assalti della parte finale della gara sortiscono effetti all'87': Santoprete in area è accerchiato dai giocatori ospiti e subisce fallo, guadagnando un penalty. Sul dischetto si presenta Luca Alessandrini, da poco entrato, che realizza il gol-partita. Il Poggio Fidoni chiude in dieci per l'espulsione di capitan Perotti per proteste dopo un doppio giallo.