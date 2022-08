Nuova Rieti Calcio, centrocampo completato: in arrivo Fenici e Muggia

RIETI - Continua a delinearsi la rosa della neonata Nuova Rieti Calcio, che in attesa di conoscere quale sarà il campionato di appartenenza (probabilmente la Seconda categoria) mette a segno altri due colpi "made in Rieti".

Il primo è il centrocampista mancino Leonardo Fenici, classe '92, un trequartista con buoni tempi d'inserimento nella fase offensiva ex Casperia e Piazza Tevere.

L'altro, invece, è Andrea Muggia, 41 anni, mediano di rottura, all'occorrenza adattabile pure in marcatura difensiva, con esperienze pregresse importanti con Centro Italia '98, Icosystel, Olimpia Rieti, Grotti e Casette tra Eccellenza, Promozione e Prima categoria, a 4Strade in Seconda categoria e negli ultimi anni alla Torpedo Rieti in Terza e in Seconda dopo un campionato vinto prima dell'esplosione della pandemia

A breve la società annuncerà pure il giorno della presentazione ufficiale di prima squadra, settore giovanile e scuola calcio: probabile entro metà settembre.