Nuova Rieti Calcio, ancora un successo: 6-0 alla Torpedo. Lotto: «Cresciamo»

RIETI - La Nuova Rieti Calcio vince ancora in un test pre-stagionale. Con il solito e caloroso intervento del pubblico al Green Park La Foresta, finisce 6-0 contro la Torpedo (Seconda categoria) con la doppietta di Patacchiola e le reti di Massimi, Alessandrini, Filippi, Ramazzotti. Il primo tempo è terminato 3-0, con le prime due reti arrivate a pochi minuti dal fischio iniziale.

«Non mi interessa il risultato – dice Stefano Lotto, allenatore degli amarantocelesti – quel che più ho guardato è stata l’intensità nel gioco e i meccanismi che entrano sempre più nella testa dei giocatori e della squadra. Avevo chiesto ai miei un inizio a ritmi elevati e hanno risposto presente. Non abbiamo subìto e questa è un’ottima indicazione. In questo match abbiamo avuto alcuni giocatori fuori, per infortunio o per impegni di lavoro, ma chi è sceso in campo non ha fatto sentire il peso di nessuna delle assenze. Grazie agli amici della Torpedo per questa amichevole che, speriamo, sia stata utile anche a loro nel cammino pre-stagionale. È un piacere abbracciare una società storica della città».

La Nuova Rieti Calcio non aveva a disposizione Cardini e De Giorgi che stanno recuperando da lievi problemi fisici, mentre D’Amelia è a riposo per recuperare dall’infortunio al ginocchio rimediato in amichevole alcuni giorni fa. Out anche Alesse. Ora testa alla ripresa degli allenamenti e al test di mercoledì, al Green Park La Foresta, contro Cittaducale alle 20.