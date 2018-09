di Lorenzo Santilli

RIETI - La Npc Willie ha ufficializzato ben tre nuovi ragazzi che andranno a rafforzare il settore giovanile della Zeus, si tratta di due giovani serbi, Vujanac Milos e Marcetic Dorde, entrambi del 2002 e di Boris Vukobrat, bosniaco del 2004.

La società dopo aver selezionato 5 ragazzi stanieri, dopo attente visionature, dello staff tecnico della Npc Willie, a partire dal responsabile del settore giovanile Gianluca De Ambrosi, dal coach della Zeus Alessandro Rossi, ma anche del presidente Giuseppe Cattani, ha deciso di tesserare questi tre giovani ragazzi.



Vujanac Milos, 201 cm, in prospettiva può diventare un tre, già fisicamente forte, è dotato di un buon tiro ma deve migliorare a livello di ball halding, Marcetic Dorde, 202 cm, compierà 16 anni tra 10 giorni, deve migliorare tecnicamente e può crescere ulteriormente. Entrambi faranno parte delle rose della C Silver, delle Under 18 e 20. Infine c'è Boris Vukabrat, il bosniaco è il più giovane dei nuovi arrivi in casa Willie, solo 14 anni ma già 192 cm, esterno con una discreta tecnica, ma pronto a crescere in centimetri farà parte principalmente dell'Under 16 di Eccellenza.



Grande soddisfazione in società per questa operazione, a partire dal responsabile De Ambrosi: «Questa decisione è stata presa da diversi anni, e quest'anno con il presidente Cattani, abbiamo trovato le condizioni necessarie per effettuare questo reclutamento di ragazzi stranieri. Con l'arrivo di questi ragazzi, vogliamo aumentare la qualità del nostro settore giovanile, inoltre si alzerà anche l'asticella per i nostri ragazzi».



I nuovi arrivati vivranno per quest'anno con delle famiglie reatine e saranno seguiti dalla società anche per la scuola. «Voglio ringranziare le famiglie che ospiteranno i ragazzi - dichiara De Ambrosi - il prossimo anno, una volta realizzato il progetto del presidente Cattani, i ragazzi andranno a vivere nella nuova foresteria».

