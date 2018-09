di Lorenzo Santilli

RIETI - La Npc Willie debutterà questa sera, giovedì 20 settembre, ore 20.45 contro i romani del Borgo Don Bosco, gara valida per gli ottavi di Coppa Lazio. L'accoppiamento con i romani, che partecipano al campionato di C Silver nel girone B, è dovuto alla graduatoria stilata dalla Fip Lazio in base ai posizionamenti della scorsa stagione: sesto posto per i reatini, mentre il Don Bosco è giunto undicesimo.



La gara è ad eliminazione diretta, chi vince accede ai quarti previsti per il 29-30 settembre, la Npc giocherà in trasferta la prima gara della stagione, perchè la formula prevede che gli ottavi si disputino in casa della società con ranking peggiore.



Purtroppo De Ambrosi per il debutto ufficiale della sua squadra non avrà a disposizione il roster completo, infatti la squadra dovrà fronteggiare le importanti assenze di Carosi e Festuccia, mentre ci sarà Petrucci a mezzo servizio, che sta recuperando per via di problemi a un ginocchio, nonostante le assenze la Willie dispone però di una rosa molto ampia e così il coach tra i convocati di stasera potrà contare su 3 senior e 9 under a disposizione.



Impegno delicato quindi per De Ambrosi e i suoi, pronti al debutto nella manifestazione, a tre settimane dall'inizio del campionato: «Questa Coppa Lazio è importante per vedere quello che abbiamo fatto in queste due settimane, è una partita vera, dove contano i due punti - dichiara il coach - Non andiamo al completo, ma non è un problema, anzi è importante vedere come si comporteranno i ragazzi più giovani, che affronteranno giocatori esperti, in un campionato competitivo come la C Silver».

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:00



