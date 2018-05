di Juri De Santis

RIETI - Nell’ultima giornata della fase Promozione del campionato di serie C Silver sconfitta per la Npc contro Gaeta per 91-59.



Gara subito in salita per i reatini, presentatisi all’appuntamento senza Granato, De Angelis e Colantoni, che partono male nel primo quarto e finisco sotto 28-12.



Nel secondo quarto la Npc prova a tenere viva la speranza grazie alle giocate di Rinaldi e di Berrettoni ma i padroni di casa non cedono e chiudono il quarto avanti di nove punti.



Al ritorno in campo Gaeta allunga nel punteggio, approfittando anche delle rotazioni limitate di coach Angelucci e scavano il solco decisivo per la vittoria finale.



Una volenterosa Npc nulla ha potuto in questa ultima gara affrontata a ranghi ridotti.



Con questa sconfitta va in archivio una stagione comunque positiva per i reatini che si son messi in bella mostra nella fase principale centrando la salvezza diretta, obiettivo stagionale.



Nella seconda fase hanno trovato più difficoltà dovute anche alla poca esperienza e alla volontà di far giocare molti giovani della rosa.



ALTRI RISULTATI

Fortitudo- Frosinone 74-71

Ciampino- Bracciano 88-76

Vigna- Veroli 100-94

Pass- Cinecittà 97-73

Albano- Stelle 82-90



CLASSIFICA

Fortitudo 36

Stelle 32

Albano, Pass 30

Ciampino, Veroli, Frosinone 22

Cinecittà 20

Gaeta, Vigna, Bracciano 14

Npc 8

Mercoled├Č 9 Maggio 2018



