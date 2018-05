di Juri De Santis

RIETI - Weekend più che positivo per le compagini della Npc Willie: vincono l’under 15 e l’Under 14.



UNDER 15

Successo importante per l’Under 15 della Npc Willie che batte in casa Cisterna per 59-58 e vola alle fase finale della Coppa Lazio. Una partita equilibrata nei primi due quarti con entrambe le squadre ben schierate in campo che trovano la retina con continuità. Nel terzo quarto esce fuori la Npc che piazza un break decisivo con i romani che trovano difficoltà nel rispondere vista l’alta intensità difensiva degli amarancelesti.



Npc : Imperatori, Mammoli 26, Frizzarin 9, Mazza, Jhon 6, Di Muzio 3, Prosperi, Martini, Scappa 4, Barsotti 11, Lattanzio.



UNDER 14 REGIONALE

Due le partite disputate nel fine settimana dall’Under 14 Regionale, una sconfitta in casa contro l’Esquilino per 69-49 e una vittoria fuori casa contro la St Charles per 67-65 grazie alla quale i reatini si sono qualificati alla terza fase playoff del campionato regionale.



Una partita quella contro la St Charles difficile e equilibrata fino alla fine. Un primo quarto dove la Npc è andata sotto di sette lunghezze trovando difficoltà a colpire la retina avversaria. Nel secondo quarto lo spartito de match non cambia con i padroni di casa sempre in vantaggio. Al ritorno dal riposo lungo si segna poco e le difese la fanno da padrone con la St Charles che chiude comunque avanti 50-38. L’ultimo quarto vede una Npc rientrare in campo con un’altra intensità sia in fase offensiva che difensiva. I reatini martellano la retina con costanza e in difesa non concedono punti facili agli avversari, riuscendo così a recuperare lo svantaggio e a portarsi a casa una vittoria fondamentale.



Npc : Faraglia 7; Lunari 12; Ambrosi 14; Marchili 2; Ciccomartino 17; Roversi,4; Spadoni, 7; Cortellesi, Marini, Galasso,4; Minieri.

