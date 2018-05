RIETI - Il campionato Uisp 18 per la Npc Willie termina con un quinto posto a pari punti con Asd Libero Spirt che per differenza punti negli scontri diretti, si qualifica alle Final Four. L’under 18 si consola con la miglior difesa in campionato e con la convinzione e certezza di aver fatto acquisire ai ragazzi, maggior fiducia nei loro mezzi. Un lavoro di squadra che ha visto l’impegno dei ragazzi e anche di coach Auletta alla sua prima esperienza da head coach.



«Come prima esperienza sono molto soddisfatto - afferma Auletta - calcolando anche lo scopo con il quale è stata costruita la squadra, ossia permettere ai ragazzi che giocano meno nei loro campionati (under 15,16 e 18) di fare esperienza. Nonostante le convocazioni cambiassero spesso ho puntato a creare un gruppo compatto, arrivando ad un passo dal passaggio del turno e questo è stato un ottimo risultato. Sono particolarmente contento di come si sono comportati i ragazzi, quelli con più esperienza e capacità tecnica hanno saputo aiutare i loro compagni. Nella stagione appena conclusa mi sono messo a disposizione, messo a disposizione, cercando di trasmettere non solo basi tecniche ma anche la tenacia per non arrendersi mai. Ringrazio la società per l’opportunità ma soprattutto Marco Marzioli e Giuliano Marini per avermi aiutato tantissimo nell’organizzazione logistica delle trasferte e per il grande supporto al gruppo».

Domenica 20 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA