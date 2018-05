di Juri De Santis

RIETI - Weekend positivo per le compagini della Npc Willie. Successo per l’ Under 18 Uisp. Vincono anche l’Under 15 e l’Under 14.



UNDER 18 UISP

Vittoria esterna per l’Under 18 che sconfigge la Scuola Elis per 63-51. Una gara iniziata bene per i reatini che si portano subito in vantaggio sul 20-15. Nel secondo quarto lo spartito del match non cambia con la Npc sempre ad attaccare e a trovare buone soluzioni con il parziale che si chiude sul 38-24 .Nei rimanenti quarti gli ospiti gestiscono il vantaggio conquistando una una vittoria molto importante che li proietta al quarto posto con ancora tre partite da recuperare.

Npc : Esposito, Frizzarin 2, Marinelli 2, Chiavolini 7, Cattani 7, Ramacogi, Marchetti 16, Santarelli 2, Muratori, De Angelis 15, Terracciano 12.



UNDER 15

Successo per l’Under 15 nella seconda fase contro la Smit Roma per 63-53. Una partita che non ha avuto storia sin dall’inizio, la Npc scende in campo concentrata è piazza subito un break che fa chiudere il primo quarto sul 21-13. Nel secondo parziale ancora Rieti a martellare la retina degli ospiti trovando buone soluzioni offensive e chiudendo sul 43-27. Al ritorno in campo i reatini gestiscono il vantaggio e la squadra del coach De Ambrosi si porta a casa il secondo successo della seconda fase.

Npc : Imperatori, Mammoli 28, Frizzarin 6, Mazza, Buccini 7, Jhon 13, Martini, Scappa, Barsotti 9.



UNDER 14 REGIONALE

L'Under 14 regionale espugna il campo del Soepa per 54-51. Un bellissimo match quello disputato dagli ospiti che hanno iniziato subito col piede giusto andando in vantaggio sul 19-8. Un calo nel secondo quarto ha fatto riavvicinare i padroni di casa così da andare al riposo sul 27-24. La Npc rientra in campo più concentrata e grazie a buone trame di gioco riesce ad allungare nel punteggio tenendo il vantaggio fino alla fine.

Npc : Faraglia 7; Lunari 10; Ambrosi 22; Marchili 8; Ciccomartino 4; Roversi 3; Spadoni, Cortellesi, Colasanti, Costanzo, Martelli, Galasso.

Gioved├Č 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:18



