di Juri De Santis

RIETI - Grande successo per le ragazze dell’Under 18 della Npc Willie che si aggiudicano il titolo di campionesse regionali, al termine di una combattutissima finale con Guidonia vinta per 54-41 (6-19, 18-9, 10-8 i parziali).



Un match che ha visto le ragazze partire con un grande primo quarto chiuso sul 19-6. Nel secondo quarto si rifanno sotto le avversarie che si avvicinano e all’intervallo lungo si portano sul 28-24. Al ritorno in campo le tiburtine si portano sul 31 pari ma le reatine non hanno mollato e chiudono sul 36-35. L’ultimo quarto è stato un tripudio di emozioni con le ragazze di coach Matteucci che, grazie a un’ottima difesa e alle percentuali dalla lunetta, si aggiudicano il titolo di campioni regionali Under 18.



«Sono state emozioni fortissime e le ragazze sembravano improvvisamente grandi, sbocciate dopo tanto lavoro - afferma il coach Paolo Matteucci - È stata una partita bellissima, di grande intensità e anche nella rimonta dell’avversario le ragazze hanno reagito con lucidità, arrivando a fare un ultimo quarto con una grinta mai vista. Anche se ad inizio stagione nessuno avrebbe pensato di arrivare alle finali regionali, il duro lavoro ci ha premiato. Un grazie particolare alle ragazze del Nuovo Basket Aquila, Eleonora Marcotullio e Barbara Colafarina, e al loro presidente Roberto Nardecchia per averci aiutato nell’impresa. Doverosi sono anche i ringraziamenti a tutto lo staff tecnico da Elena Salvati, Raffaello Principi, Simone Passacantando nonché Gianluca De Ambrosi e a tutti i genitori e tifosi che hanno supportato la squadra durante tutta la stagione».



Nonostante la vittoria e la fine del campionato le ragazze hanno ancora molti appuntamenti ai quali prepararsi, come aggiunge il coach: «Oggi riposo e mercoledì allenamento con festa della prima diciottenne del gruppo, il nostro capitano Alessia Graziani. Da settimana prossima torniamo a regime per gli appuntamenti estivi».



Insomma niente riposo per un gruppo motivato, piene di stimoli e con voglia di crescere. Una crescita che anche il presidente Giuseppe Cattani ha voluto sottolineare nel complimentarsi con le ragazze: «Sono davvero orgoglioso delle ragazze per la loro impresa e mi complimento con tutto il gruppo e con il coach Paolo per aver sempre creduto con fermezza nel progetto di costruzione del settore femminile. Spero sia uno dei tanti successi che aspettano le ragazze!»



Npc Willie : Matteucci, Barbacci 3, Fiorentini 7, Graziani, Giovannelli 7, Vergij 2, Cardinali, Fagiani 3, Papale, Marcotullio 18, Di Credico 9, Colafarina 5.

Luned├Č 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:50



