di Juri De Santis

RIETI - Turno complicato di campionato per la serie C Silver della Npc Willie che affronterà domenica in trasferta la Pass Roma (PalaPass, Roma, ore 18.30).



Una gara sulla carta proibitiva per gli ospiti che in questa seconda fase non riescono proprio a trovare la via della vittoria. In sette partite disputate nessun successo e una collezione di opache prestazioni, tenendo sempre a mente che la Npc da neo promossa era partita con l'obiettivo di salvarsi, ampiamente raggiunto.



Gli amarantocelesti ritroveranno Granato e sperano nelle ripetersi delle ultime buone prestazioni messe in mostra da Rinaldi, De Angelis e Festuccia.



Gli uomini di coach Angelucci proveranno quindi a non sfigurare e a rendere la vita difficile alla Pass, che si trova al quarto posto in classifica con ventidue punti e che all'andata sconfisse i reatini per 76-48. Una compagine bene assortita che fa dal tiro dalla lunga distanza una delle sue armi migliori.



ALTRE GARE

Cinecittà- Frosinone

Gaeta- Fortitudo

Vigna- Ciampino

Bracciano- Albano

Veroli- Stelle



CLASSIFICA

Fortitudo 32

Albano 26

Stelle 24

Pass 22

Frosinone, Veroli 16

Ciampino, Bracciano 14

Vigna, Cinecittà 12

Gaeta 10

Npc 6

Venerd├Č 13 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:26



© RIPRODUZIONE RISERVATA