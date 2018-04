di Juri De Santis

RIETI - Settimana in chiaroscuro per le compagini della Npc Willie. Vittorie per l'Under 18, Under 18 Femminile, Under 14. Sconfitte per l'Under 20 e Under 16.



UNDER 20

Sconfitta esterna per la Npc Willie contro Collefiorito per 74-56. Una gara più tirata di quanto dica il punteggio finale. I reatini, infatti, dopo il meno undici dell'intervallo lungo e il meno tredici ad inizio dell'ultimo quarto si erano riportati sul meno sei a metà quarto e poi meno nove con quattro minuti ancora da giocare. Il colpo di coda finale dei padroni di casa rimetteva però le cose in ordine che brindano così ai primi due punti di questa seconda fase, mentre Rieti resta ancora a zero.

Npc : Brandi 5, De Massimi, Bizzoni, Berrettoni 18, Cocco 2, Salari 14, Emiliani, Pitoni 6, Martellucci, Diana 4, Annibaldi 7. All. Vio , Ass. Berrettoni.



UNDER 18 UISP

Vittoria importante per l'Under 18 che batte in trasferta Marino per 67-44. Partita sempre in pieno controllo dei reatini che hanno messa buona intensità sia offensiva che difensiva.Continua così la rincorsa al quarto posto.

Npc : D.Ciani 7, Esposito 2, Terracciano 6, Marinelli 2, Chiavolini 2, Cattani 8, Ramacogi, Marchetti 23, Ciogli 7, Muratori 2, De Angelis 8



UNDER 18 FEMMINILE

Un'altra bella vittoria per l'U18 femminile sul campo delle Frecce Romane per 59-56. Primo quarto in vantaggio di due punti per le reatine, nel secondo le romane hanno allungato il passo e all'intervallo lungo erano in vantaggio 33-26. Al rientro dal riposo lungo la Npc mette maggiore forza e determinazione in campo per portare a giocando un buon terzo quarto (11/21) portandosi in vantaggio e riuscendo a contenere la voglia di riscatto delle romane nell'ultima frazione di gioco.



UNDER 16

Sconfitta esterna per l'Under 16 contro la Uisp XVIII per 69-48. Un match difficile con scarse percentuali al tiro per i reatini e dove la superiorità fisica dell’avversario sono state le cause principali della sconfitta.

Npc : Rinaldi 9, Terracciano 2, Marinelli, Luzzi 4, Mariantoni 2, Fornara 17, Marchetti 2, Santarelli 2, Godoy 4, Nacchia 5, De Angelis 1



U14 REGIONALE

Bella vittoria in trasferta per l'Under 14 contro la Don Bosco per 48-44. Una gara in equilibrio con le squadre a rispondersi colpo su colpo ma con Rieti più cinica nei minuti finali.

