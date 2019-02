UNDER 20

Npc Willie Rieti

UNDER 18 GOLD

UNDER 18 FEMMINILE

UNDER 18 SILVER

UNDER 16 ECCELLENZA

Npc Willie

Parziali

UNDER 15 GOLD

Npc Willie

UNDER 14 ELITE

RIETI - Al via per quasi tutte le formazioni della Npc Willie i gironi di ritorno nei rispettivi tornei. Vittorie casalinghe per l'Under 20 e l'Under 18 Silver. Al PalaSojourner cade in volata l'Under 16 Eccellenza, mentre lontano dalle mura amiche, sconfitte con onore per l'Under 18 Femminile e per l'Under 15 Gold. Non sono scese in campo l'Under 15 Silver, l'Under 14 Elite e l'Under 14 Regionale. Stasera impegno interno per l'Under 18 Gold, che ospita il San Nilo.Altri due punti per la PlanetWin365 Npc Willie, che a Contigliano batte la Virtus Monterotondo, 54-51, non riuscendo però a ribaltare il meno 8 dell'andata. Partono meglio i padroni di casa, avanti 23-12 nella prima frazione, a partire dal secondo quarto, gli ospiti tentano di accorciare lo strappo. Al rientro la Npc Willie, nonostante qualche sbavatura difensiva riesce a mantenere il vantaggio. Nell'ultimo quarto nulla da fare per gli ospiti che tentano fino alla fine la rimonta. Con questo successo la formazione di coach De Ambrosi aggancia proprio gli eretini al socondo posto.: Brandi 5, Marcetic, Bizzoni 11, Berrettoni 8, Nikolic, D'Ambrosio, Cornacchiola 4, Emiliani n.e. , Annibaldi 1, Ciani L. 2, Fornara 16, Vujanac 7. All. De AmbrosiScende in campo questa sera l'Under 18 Gold, la capolista del girone C, torna al PalaSojourner dopo la vittoria nella scorsa settimana sul campo dell'Olimpia Roma. Nell'undicesima giornata, la capolista, imbattuta a punteggio pieno, avrà di fronte il San Nilo, c'è la possibilità di allungare ulteriormente il vantaggio dalle inseguitrici.Sconfitta esterna per le ragazze di coach Matteucci, che nella sfida di alta classifica contro la capolista Virtus Pavona, cedono 63-54. Le padroni di casa ribaltano così il risultato dell'andata, dove si affermarono le reatine. Per la Npc Willie, ora testa al prossimo turno, l'ultimo della stagione regolare, per chiudere il discorso secondo posto, contro il San Raffaele Basket.Nella prima giornata di ritorno, vittoria per l'Under 18 Silver, che batte tra le mura amiche la Petriana, 68-36 il finale. Il successo permette alla formazione di coach Matteucci di agganciare la vetta del girone, a quota 14 punti, con una partita in meno. Infatti la Npc Willie deve recuperare la sfida casalinga contro la Tiber.Cade contro la seconda forza del torneo la Npc Willie dei coach Consoli e Auletta, al PalaSojourner termina 69-73 per l'Olimpia San Venanzio. Bella gara e piena di colpi scena con i padroni di casa che mettono in difficoltà gli avversari, che si aggiudicano i due punti soltanto nei minuti finali, Sulla gara coach Consoli afferma: «Posso rimproverare poco ai ragazzi. Hanno cercato di mantenere un buon atteggiamento per 40 minuti e hanno dimostrato tante volte di sapersi rialzare e reagire. Peccato per alcune ingenuità nel finale ma servono per crescere, queste gare li aiutano a una maturità umana e cestistica. Spero si trovi la forza di continuare un certo percorso limando le imperfezioni ma soprattutto mantenendo sempre la voglia di reagire e rialzarsi insieme». Ora testa al prossimo impegno, nel prossimo turno c'è il Latina Basket.: Imperatori 2, Mammoli 21, Frizzarin 13, Buccini 6, Jhon 10, Di Muzio, Prosperi, Martini, Vukobrat 7, Lattanzio, Scappa 6, Barsotti 4: 15-23, 15-15, 16-10, 23-25.Nell'ultimo turno sconfitta sul campo dell'Esquilino per l'Under 15 Gold di coach Angelucci, a Roma termina 81-60. Buona partenza degli ospiti, in campo con la giusta grinta e determinazione, esprimendo una buona pallacanestro.Nella ripresa qualche errore di troppo e la forza degli avversari, decreta la vittoria dei padroni di casa.: Faraglia, 5; Lunari, 6 Ambrosi, 17; Marchili, 6; Roversi, 15; Marini, 7 Galasso, 2; Spadoni, 2; Cortellesi.Tabellini, 27 - 12; 15 - 15; 23 -13; 16 - 20Non è ancora scesa in campo l'Under 14 dei coach Ruggieri e Casini nel girone di ritorno. Gli amarantocelesti dovranno recuperare le prime due giornate di ritorno, rispettivamente contro Liceum e Olimpia. Prossimo impegno il 20 febbraio contro la Tiber.