RIETI - Cadono Under 20 e Under 16 Eccellenza di misura, mentre continua il buon momento per le due Under 15, ai vertici della classifica nella seconda fase. Stasera torna in campo l'Under 18 Gold, per la semifinale regionale, in palio c'è la finalissima, avversario la Carver Roma.La Virtus Valmontone espugna il PalaSojourner, al termine di una sfida combattuta, risolta nel finale dagli ospiti. Gara giocata su buoni ritmi, con gli uomini di De Ambrosi in grado di andare sulla doppia cifra di vantaggio. La formazione prenestina è brava a crederci fino alla fine e proprio quando il match sembrava indirizzato verso i supplementari è arrivata la penetrazione di Ugolini, che regala la vittoria alla Virtus.: Marcetic 8, Brandi 9, Bizzoni 4, Berrettoni 17, Nikolic 25, Finco, D'Ambrosio, Battisti, Ramacogi, Annibaldi, Ciani L. 10, Vujanac 17. All. De Ambrosi Assistente P.P. Berrettoni: 27-21; 20-23; 18-18; 25-30Sconfitta esterna per gli uomini di Consoli e Auletta, sul campo di Palestrina termina 70-65. Stasera si torna in campo contro Latina, con i giovani amarantocelesti pronti al riscatto, dopo l'ultima sfida che ha visto i reatini dominare il larga parte il match per poi cedere il passo nel finale. Sulla prova di Palestrina, coach Consoli afferma: «C'è molto dispiacere perché per tre quarti abbiamo tenuto bene, sostenendoci e aiutandoci tutti. L'ultimo quarto siamo crollati, abbiamo perso la bussola, offensivamente abbiamo perso 4 palle sanguinose. Per tre quarti sono stato super contento, poi c'è stato un tracollo emotivo pauroso, a Latina speriamo di fare una buona partita, cercando di dare una soddisfazione ai ragazzi».: Mammoli 15, Frizzarin 11, Buccini 12, Jhon 10, Prosperi, Vukobrat 12, Scappa, Barsotti 5, Roversi. All. Consoli-Auletta: 18-23; 15-16; 17-17; 20-9La formazione di coach Angelucci espugna il campo dell’Esquilino, contro i romani termina 64-65. Una gara ben approcciata dai reatino, che esprimono un bel gioco per tutto il match, trovando il canestro decisivo a 4 secondi dal termine. Sull’ultima gara il tecnico afferma:«Questa vittoria ci posiziona a pari merito al secondo posto del girone, nel quale adesso bisognerà vincere l’ultima sfida per accedere alle finali di Coppa Lazio».: Roversi 33, Faraglia 2, Marini 4, Ambrosi 21, Marchili, Galasso 5, Spadoni. All. Angelucci:19-16,13-21,14-12,18-16Vincono tra le mura amiche i reatini, che superano la Soepa 52-45. Partenza sprint dei padroni di casa, che impongono subito il loro ritmo, trovando con facilità le vie del canestro. La formazione di coach Angelucci continua così l'esaltante cammino in Coppa Lazio, con la fase finale sempre più vicina.: Savi 8, Colasanti 2, Martelli 17, Bolletta 10, Conte 7 , Amour 4, Pinna 2, Gatta 2 , Dionisi, Cargoni All. Angelucci: 18-11,14-11, 14-7,6-16