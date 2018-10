IL CALENDARIO

RIETI - La Fip Lazio ha diramato i calendari ufficiali del prossimo campionato di serie C Silver, dove partecipa anche la Npc Willie, dopo che il 26 settebre è scaduto il termine per presentare variazioni al calendario provvisorio.Modifiche che vedono protagonisti anche i reatini, infatti la gara con la Fortitudo Anagni che si disputerà il 21 ottobre, era in programma sabato 20 al Palasojourner, occupato però per la gara tra Npc Rieti e Pallacanestro Trapani, anticipata su richiesta dei siciliani.Confermata la prima giornata per l'Opening week end ad Anagni il 13 ottobre, il campionato terminerà il 14 aprile, per poi dare spazio alla seconda fase, turno di riposo per gli amarantocelesti il 1° dicembre nella prima parte del torneo, mentre al ritorno il 16 marzo.I giornata (and. 13/10, rit. 26/1) Virtus Basket Pontinia - Npc Willie Basket RietiII giornata (and. 21/10, rit. 2/2) Npc Willie Basket Rieti - Fortitudo Anagni MMXIII giornata (and. 27/10, rit. 9/2) Virtus Velletri - Npc Willie Basket RietiIV giornata (and. 3/11, rit. 17/2) Npc Willie Basket Rieti - Fonte Roma BasketV giornata (and. 10/11, rit. 23/2) Vigna Pia - Npc Willie Basket RietiVI giornata (and. 24/11, rit. 9/3) Npc Willie Basket Rieti - St CharlesVII giornata RiposoVIII giornata (and. 8/12, rit. 23/3) Scuola Basket Frosinone - Npc Willie Basket RietiIX giornata (and. 16/12, rit. 30/3) Npc Willie Basket Rieti - Basket CassinoX giornata (and. 12/1, rit. 6/4) Stelle Marine - Npc Willie Basket RietiXI giornata (and. 19/1, rit. 13/4) Npc Willie Basket Rieti - Roma Eur