RIETI - A circa due mesi dall'inizio del campionato di serie C Silver la Npc Willie si prepara a vivere un'altra stagione importante per la società e per il nuovo coach Gianluca De Ambrosi. La costruzione della squadra è ancora in corso, anche se con certezza un blocco importante del roster sarà composto dal gruppo che affronterà anche il campionato regionale Under 20, ai quali saranno affiancati 5-6 giocatori senior con esperienza nella categoria.



LE ASPETTATIVE

«L'obiettivo principale è la crescita dei nostri giovani - afferma coach De Ambrosi - molti di loro affronteranno per la prima volta un campionato senior, inoltre il nostro sarà un girone difficile e impegnativo , importante sarà l'apporto dei senior». Sui nomi continua il coach. «Per la scelta dei giocatori senior con la società ci siamo presi del tempo , ma abbiamo già idea su chi puntare».



IL GIRONE

Nei giorni scorsi sono stati ufficializzati i gironi e la formula del campionato, saranno 22 le squadre ai nastri di partenza, suddivise in 2 gironi, la Npc Willie sarà impegnata nel girone A, dove a darsi battaglia oltre ai reatini ci saranno Anagni, Cassino, Virtus Pontinia, Frosinone, Velletri e le romane Roma Eur, St. Charles, Stelle Marine, Vigna Pia e Fonte Roma).



LE DATE

Per quanto riguarda il calendario definitivo bisognerà aspettare fine settembre, mentre per la Npc il primo impegno ufficiale sarà in Coppa Lazio. La prima giornata di campionato si disputerà al Centro Sportivo di Anagni nell'"Opening Week End" evento creato per dare visibilità all'intero campionato di serie C Silver il 13-14 ottobre, mentre l'ultima giornata si giocherà il 13 aprile in contemporanea, dopodichè ci sarà da divertirsi con i verdetti dei Playoff e dei Playout. Oltre alla pausa natalizia prevista dal 23 dicembre al 6 gennaio, il campionato si fermerà in altre due occasioni, il 18 novembre e il 3 marzo, per poi riprendere fino al termine della regular season.



LA FORMULA

Alla seconda fase per i Playoff accedono le prime otto classificate di ciascun girone dove si sfideranno (1A-8B, 4A-5B,2B-7A,3B-6A) mentre nell'altro tabellone (1B-8A,4B-5A,2A-7B,3A-6B) , le vincitrici dei Playoff saliranno in Serie C Gold. Giochi finiti per le none classificate, la situazione si farà più pericolosa nella corsa per non retrocedere dove coach De Ambrosi e la sua squadra farà di tutto per non inciappare. Alla griglia playout accedono le ultime due classificate di entrambi i gironi, ma per sfuggire alla retrocessione in Serie D molto dipenderà dal numero di squadre laziali retrocesse dalla Serie B e dalla C Gold .

