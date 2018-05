di Juri De Santis

RIETI - Settimana tra alti e bassi per le compagini della Npc Willie Basket Rieti. Successo per l’Under 18 Elite. Sconfitte per l’Under 18 Uisp e l’Under 15.



UNDER 18 ELITE

Vittoria per l’Under 18 Elite che sconfigge in trasferta la Charles per 67-60. Un match che ha visto sempre i reatini in vantaggio e in controllo grazie ad un buon inizio con il primo parziale chiuso sul 18-10. Nei rimanenti quarti la Npc ha gestito il vantaggio senza mai soffrire.

Npc : Cornacchiola 25, Fusacchia 2, Moran Godoy 5, Ciani D., Emiliani, Rinaldi, Ciani L. 15, Fornara 12, Colasanti, Buccioni 8. All.re Vio L.



UNDER 18 UISP

Brutta sconfitta per l’Under 18 Uisp contro Asd romana per 51-44 e con la quale la Npc dice addio alla speranza di passare alla seconda fase. Partita complicata contro una compagine ospite ben messa in campo che specialmente nel terzo quarto ha piazzato un break decisivo al quale i padroni di casa non hanno saputo rispondere.

Npc : Lamzouri, Marinelli, Chiavolini 12, Luzzi 15, Cattani 5, Ramacogi, Marchetti 6, Ciogli, Santarelli 2, Muratori, De Angelis 4



UNDER 15

Sconfitta con i pari età dell’Anzio Bk per l’Under 15 con il risultato di 42-39. Una partita equilibrata con le squadre a rispondersi colpo su colpo, Anzio più precisa nella fase finale del match che gli ha permesso di portare a casa la vittoria. Ultimo incontro per la Npc sabato alle 16 al Pala npc per conquistare la finale della coppa Lazio.

Npc : Imperatori, Mammoli 20, Frizzarin 2, Mazza, Jhon 4, Di Muzio, Prosperi 2, Scappa, Barsotti 9, Lattanzio 2.

Gioved├Č 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:49



