di Juri De Santis

RIETI - Penultima giornata della fase promozione per la serie C della Npc Willie Basket Rieti che sfiderà tra le mura amiche domani (ore 20.30 palestra di Contigliano) Vigna Pia.



Ultima partita in casa e ottima occasione per gli amarantocelesti che proveranno a centrare la prima vittoria nella fase promozione e riscattare le ultime opache prestazioni dove i reatini hanno trovato sempre numerose difficoltà sia fisiche che a livello d'intensità difensiva e offensiva.



La Npc, per questo, cercherà di portare a casa la vittoria che sarebbe importante soprattutto per il morale.



Al cospetto avranno una squadra alla portata con dodici punti in classifica, sei in più dei padroni di casa che però nell'ultima partita è stata sconfitta da Albano.



Il coach reatino Angelucci spera di trovare buone risposte dai giovani del settore giovanile e dai più esperti Granato, Colantoni e Festuccia.



ALTRE GARE

Cinecittà - Bracciano

Ciampino- Gaeta

Frosinone- Albano

Veroli- Pass

Stelle- Fortitudo



CLASSIFICA

Fortitudo 34

Albano 30

Stelle Marine 28

Pass 26

Frosinone, Veroli 20

Cinecittà, Ciampino 18

Bracciano 14

Gaeta, Vigna 12

Npc 6

Venerd├Č 27 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA