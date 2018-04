di Juri De Santis

RIETI - Settimana positiva per la Npc Willie. Vincono l'Under 20 e l'Under 14. Sconfitta per l'Under 16. Attesa per l'incontro di oggi dell'Under 18.



UNDER 20

L'Under 20 batte Santa Severa tra le mura amiche per 70-65. Una partita dai due volti, la differenza per Rieti, è stata tutta nella difesa con 45 punti subiti nei primi venti minuti e soltanto venti nei restanti due quarti, cosa questa che ha permesso agli amarantocelesti di rientrare in partita e ribaltare a proprio favore il punteggio nei minuti finali.

Npc : Brandi 8, Ciani 4, Bizzoni 6, Berrettoni 15, Cocco 12, Salari 13, Emiliani, Finco 2, Pitoni 4, Martellucci 2, Diana, Annibaldi 4. All. Vio Assistente Berrettoni



UNDER 18 ELITE

Scenderà in campo oggi l'Under 18 della Npc Willie in trasferta contro Roma Eur. La Npc dopo due giornate giocate si trova con due punti frutto di una vittoria e una sconfitta. Roma Eur si trova invece al primo posto con quattro punti.



UNDER 16

Sconfitta casalinga sul San Paolo Ostiense per 59-57. Una partita equilibrata dall'inizio alla fine con Rieti che ha provato fino all'ultimo a vincere la gara che si è decisa nei minuti finali. Sconfitta che lascia all'ultimo posto con due punti la Npc nel girone B della fase finale.



UNDER 14

Vittoria casalinga sulla Nuova Pallacanestro per 67-27. Partita mai in discussione con la Npc che domina sul parquet sia in attacco che in difesa senza che gli ospiti riescano mai a entrare in partita. Con questo successo la Npc mantiene saldo il terzo posto in classifica.

Npc : Faraglia, 3; Marchili, 7; Roversi, 2; Lunari, 14; Galasso, Ciccomartino, 26; Cortellesi, Ambrosi, 13; Costanzo, 2; Minieri, Marini, Bolletta.





