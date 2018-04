di Juri De Santis

RIETI - Settimana tra alti e bassi per le compagini della Npc Willie. Vincono l'Under 18 e l'Under 18 Femminile. Sconfitte per l' Under 20 e l'Under 16.



UNDER 20

Caduta in trasferta per l' Under 20 contro l'Algarve per 79-49. Un match sempre in pieno controllo dei padroni di casa che hanno sin da subito portato la gara dalla loro parte chiudendo sul + 17 alla fine del secondo quarto. I reatini non sono mai stati in partita complice anche la fisicità degli avversari.

Npc : Brandi 4, Ciani 4, Bizzoni, Berrettoni 8, Teti 2, Cocco 6, Emiliani 6, Finco 7, Pitoni 8, Martellucci, Diana 4, Annibaldi. All.re Vio Ass. Berrettoni



UNDER 18 UISP

Altra vittoria per l'Under 18 che sconfigge in casa la Scuola Elis per 53-46. Partiti bene i ragazzi di coach Auletta con un primo quarto super chiuso con undici punti di vantaggio. Nei rimanenti quarti è scesa l'intensità dei padroni di casa e gli ospiti hanno provato a ricucire lo strappo anche se non ci sono riusciti

Npc : D. Ciani 14, Esposito 2,Terracciano 4, Marinelli 2, Colasanti 8, Cattani 2, Ramacogi, Marchetti 8, Ciogli 4, Muratori 2, De Angelis 5.



UNDER 18 FEMMINILE

Vittoria interna per le reatine che sconfiggono Città Futura per 51-49. Incontro giocato a viso aperto da entrambe le squadre con un primo quarto chiuso a favore delle ospite. Le romane chiudono in loro vantaggio anche il secondo periodo e si va all'intervallo con il punteggio di 25-21. Il terzo periodo vede la Npc tornare in campo con maggiore determinazione e più attenzione in difesa riuscendo a portarsi in vantaggio. Nell'ultima frazione di gioco le squadre sono rimaste punto a punto, fino agli ultimi secondi dove la Npc grazie ad a un due su due dalla lunetta ha centrato la vittoria.

Npc : Matteucci, Barbacci 9, Fiorentini 4, Graziani 2, Giovannelli 12,Cardinali,Fagiani 5, Papale, Marcotullio 8, Di Credico 10, Colafarina 1.



UNDER 16 ECCELLENZA

Sconfitta interna per la Npc contro San Paolo Ostiense per 59-57. Una gara bella e avvincente dove le squadre hanno giocato una buona pallacanestro non risparmiandosi e rispondendosi colpo su colpo. Ad aver la meglio gli ospiti che sono stati più cinici nell'ultimo quarto dove i reatini hanno concesso qualcosa in più in difesa.

Npc : Rinaldi 10, Terracciano, Chiavolini 3, Mariantoni 11, Cattani, Fornara 21, Marchetti 1, Ciogli, Santarelli 2, Godoy 7, De Angelis 2.

Gioved├Č 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:24



© RIPRODUZIONE RISERVATA