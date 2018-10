© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - A una settimana dall'inizio del campionato la Npc Willie scalda il motori in vista del debutto con la Virtus Basket Pontinia, e si concederà un test amichevole domani sabato 6 ottobre, contro il Basket Roma.I capitolini militano nello stesso campionato della Npc Willie, la serie C Silver, ma sono collocati in gironi diversi, il Basket Roma squadra ben attrezzata ed esperta, guidata da coach Bongiorno, si trova nel girone B.Per coach De Ambrosi il test sarà l'occassione per cogliere indicazioni importanti sul lavoro fatto finora in palestra, infatti i reatini hanno assaggiato il campo solo in Coppa Lazio, dove rimaneggiati sono usciti sconfitti dal trofeo.Palla a due fissata per le 18 a Roma, nel rinnovato impianto del PalaRinaldi in via Kant.Intanto la Npc Willie ha comunicato con soddisfazione la convocazione del giovane tesserato bosniaco Boris Vucobrat, all'European Youth Basketball League, importante torneo internazionale che disputerà con la maglia dei liguri della Next Step Academy.