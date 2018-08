di Lorenzo Santilli

RIETI - Da questa mattina è iniziata ufficialmente la nuova stagione della Npc Willie. Il responsabile del settore giovanile Gianluca De Ambrosi ha radunato tutti gli atleti delle varie squadre giovanili al camposcuola Raul Guidobaldi, a partire dall'Under 14 fino ai ragazzi della Serie C per dare avvio alla preparazione atletica in vista degli inizi dei campionati.



Saranno due le sedute di lavoro giornaliere previste fino alla riapertura delle attività scolastiche, in mattinata tutte le squadre saranno seguite dal preparatore atletico del settore giovanile Simone Passacantando, mentre nel pomeriggio per i ragazzi ci sarà da lavorare in palestra con i rispettivi staff tecnici.



Terminata la fase di preparazione per tutte le squadre giovanili, allenamenti in palestra e qualche gara amichevole, giusto il tempo di concetrarsi per l'avvio dei vari campionati dove le squadre reatine saranno impegnate ed eccoci ad ottobre, quando quasi tutti disputeranno la prime partite di campionato.

