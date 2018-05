di Juri De Santis

RIETI - Mentre le altre compagini della Npc Willie erano impegnate nell'Adriatica Cup, continua il campionato per l'Under 20 E l'Under 18. Under 20 sconfitta da Collefiorito, vittoria per l'Under 18.



UNDER 20

Perde in volata l'Under 20 superata nel finale da Collefiorito dopo una gara ben giocata e decisa da alcuni episodi sfortunati con il risultato di 65-61. Partono meglio gli ospiti che piazzano il primo break nel quarto e si portano sul 22-14. Nel secondo quarto i ragazzi del coach Vio cominciano a trovare la retina con continuità e alzando il ritmo difensivo si riavvicinano nel punteggio chiudendo sul 33-31.



Al ritorno dal riposo lungo la Npc entra con grande voglia e determinazione prima riesce a impattare e poi a mettere il naso avanti portandosi sul +7. Ultimo quarto da batticuore, con Collefiorito che rientra in gara e dopo un finale punto a punto, l'inerzia della gara si sposta a favore degli ospiti: quando manca poco più di un minuto riescono a essere cinici e a portare a casa la vittoria.



Npc : Brandi 10, Bizzoni 4, Battisti 2, Berrettoni 9, Teti, Cocco 13, Pitoni 5, Diana 4, Annibaldi 14. All. Vio Assistente Berrettoni.



UNDER 18 UISP

Grande vittoria dell' Under 18 Uisp in trasferta contro la capolista Albano per 58-52. Una partita che ha visto la Npc giocare bene sin dal primo minuto contro un avversario tosto e arcigno. I primi due quarti si chiudono in perfetto equilibrio sul punteggio di 30-30.



Terzo quarto decisivo dove le squadre segnano poco grazie all'intensità delle difese e ai molti errori degli attacchi ma gli ospiti riescono a trovare maggiore lucidità chiudendo sul 40-35. Ultimo quarto con i reatini sempre in vantaggio e Albano che le tenta tutte pur di rientrare in gara ma non riuscendovi.



La Npc riesce così portare a casa una vittoria dal peso specifico assoluto che fa avvicinare la squadra di coach Auletta alla seconda fase.



Npc : Lamzouri, Frizzarin 4, Angelucci M., Luzzi 13, Chiavolini 21, Ramacogi, Ciogli 5, Terracciano 6, Santarelli 7, De Angelis 2

Gioved├Č 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:40



