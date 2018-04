di Juri De Santis

RIETI - Altra sconfitta casalinga per la serie C della Npc Willie che cede contro Bracciano per 76-58.



Una gara dove Bracciano con più motivazioni rispetto alla Npc ha condotto sempre riuscendo fin da subito a prendere l'inerzia; il vantaggio in doppia cifra degli ospiti si è dilatato nel terzo periodo quando i reatini hanno mollato definitivamente consentendo a Bracciano di gestire senza difficoltà il finale, arrivando alla sirena sul 58-76.

Gara caratterizzata da un'assenza pesante per la Npc, quella di Granato, che ha tolto agli uomini di coach Angelucci il loro miglior marcatore.



Sconfitta che lascia la Npc ancora a secco di vittorie in questa seconda fase, sogno post season ormai sfumato per la squadra amarantoceleste che però da qui alla fine del campionato dovrà cercare almeno di chiudere in bellezza togliendo lo zero dalla casella dei successi.



Npc Willie Bk Rieti : Brandi 6, Colantoni 2, Annibaldi 4, Festuccia 8, De Angelis 16, Auletta 2, Rinaldi 14, Blasi 5, Buccioni, Cocco 1. All. Angelucci Ass. Berrettoni



ALTRI RISULTATI

Frosinone- Veroli 68-73

Fortitudo- Vigna 78-74

Albano- Gaeta 80-74

Ciampino- Pass 64-69

Cinecittà - Stelle 92-88



CLASSIFICA

Fortitudo 32

Albano 26

Stelle 24

Pass 22

Veroli, Frosinone 16

Ciampino, Bracciano 14

Cinecittà, Vigna 12

Gaeta 10

Npc 6





Mercoledì 11 Aprile 2018



