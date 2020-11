RIETI - Npc, provaci ancora. Ad una settimana dall'inizio della stagione regolare, la compagine di Alessandro Rossi tenterà di scrivere un altro pezzo della storia del club e stupire di nuovo, ma per farlo servirà una vera e propria impresa: di fronte nei quarti di finale di Supercoppa, c'è subito l'avversario più duro da battere, la Givova Scafati (ore 18, PalaBenedetto di Cento).

Reatini sempre vittoriosi negli ultimi tre incroci, ma stavolta i favori del pronostico sono tutti per i campani: profondamente rinnovati rispetto al passato, puntano al vertice del campionato e hanno tutte le carte in regola per aggiungere un altro trofeo nella bacheca di patron Longobardi, che in estate per la panchina della sua Scafati aveva pensato anche ad Alessandro Rossi, prima che il coach partenopeo sposasse ancora una volta il progetto tecnico della Npc.

In campo sarà una sfida ad altissima intensità: sotto canestro De Laurentiis e Taylor proveranno a rendere la vita difficile a clienti validi come l'americano Charles Thomas e gli energici Benvenuti e Cucci. Tra gli esterni massima allerta sui veterani Marino e Musso, spazio anche all'ex Bergamo e Ravenna Sergio, riflettori puntati su Randy Culpepper: fino a qualche giorno fa sembrava fuori dai giochi, ma è proprio sulla voglia di rivalsa dell'ex Cantù che coach Finelli è pronto ad aggrapparsi. Rossi e i suoi sanno che per battere Scafati ci sarà bisogno della miglior Npc di questo precampionato, proprio per questo servirà scendere in campo al completo: la rifinitura di ieri ha lasciato ancora dubbi su Stefanelli, il capitano soffre i postumi di un duro colpo a un'anca, ma proverà fino all'ultimo ad essere della gara. Non al meglio della forma l'ex Claudio Tommasini, ma perfettamente schierabile.

Le aspettative

Alessandro Rossi (coach Npc): «Affrontiamo una delle squadre più talentuose del raggruppamento, sia del nostro che dell'intera Serie A2, una squadra costruita con l’obiettivo ben preciso di primeggiare. Noi però non vogliamo recitare un ruolo da comparse, ci siamo guadagnati la possibilità di giocare questa partita e quindi vogliamo assolutamente vendere cara la pelle e giocare una finale di precampionato in solido, cercando di andare a migliorare le cose su cui siamo sembrati anche un po' più indietro nelle ultime uscite. A livello fisico non siamo al massimo ma speriamo di superare i vari problemi».

Francesco Stefanelli (capitano Npc): «Siamo contenti di partecipare alla Final Eight di Supercoppa, obiettivo che la NPC Rieti raggiunge per la prima volta. Affrontiamo una squadra molto forte, una squadra costruita per vincere il campionato e per far tutto bene, quindi sarà sicuramente uno stimolo in più per noi riuscire a competere e a fare la nostra partita. Scenderemo i n campo con serietà e grande tenacia per dimostrare di essere all’altezza di queste finali. Speriamo inoltre di dar vita ad un grande spettacolo per tutti i nostri tifosi che ci seguiranno da lontano».

Alex Finelli (coach Scafati): «C’è grande soddisfazione per aver raggiunto questo primo piccolo traguardo, che avevamo come obiettivo del nostro precampionato. Il percorso è stato in crescendo, nel mini-girone siamo partiti male contro Latina, ma poi abbiamo lavorato sugli errori ed abbiamo mostrato una crescita importante nella seconda e terza partita. Siamo pronti a disputare questa fase finale, che ci trasmette adrenalina e voglia di far bene, consapevoli che affronteremo partite vere, che ci prepareranno nel modo migliore all’inizio del campionato, che prenderà il via solo dopo una settimana. Affrontiamo prima Rieti, che è arrivata prima nel proprio girone superando squadre competitive come Pistoia e che nel suo organico dispone di due statunitensi di grande affidabilità ed esperienza come Taylor e Pepper: il primo, già nel corso della stagione scorsa in cui ha esordito nel nostro campionato con la maglia di Eurobasket si è dimostrato essere un importante punto di riferimento; il secondo è una vecchia conoscenza di questa categoria, che sul perimetro garantisce solidità e precisione. A questa coppia di grandi realizzatori, si affianca poi una coppia di playmaker che hanno giocato a Scafati in momenti differenti, ovvero Sanguinetti e Tommasini, che conosciamo molto bene. Inoltre, Stefanelli e De Laurentis impreziosiscono una rosa che dispone di un quintetto forte e competitivo. Dovremo avere un approccio difensivo importante, così come abbiamo fatto contro San Severo e Napoli per indirizzare la partita sin da subito sui binari giusti».

Così in campo

Npc Rieti: 0 Tommasini, 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 5 Sanguinetti, 13 De Laurentiis, 14 Ponziani, 15 Sperduto, 21 Nonkovic, 25 Taylor, 33 Pepper. All. Rossi

Givova Scafati: 3 Culpepper, 5 Musso, 10 Bianchi, 11 Marino, 13 Thomas, 18 Rossato, 20 Sergio, 23 Giordano, 32 Cucci. All. Finelli

Arbitri: Radaelli (Mi), Martellosio (Mi), Carosio (Mi)

