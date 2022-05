La Kienergia a caccia del bis contro la Virtus Salerno per indirizzare la serie

RIETI - A 48 ore dal convincente debutto nei playoff, stasera la Kienergia Npc replica. Al PalaSojourner (ore 21) c’è gara 2 con Salerno: reatini avanti 1-0 nella serie, dopo essersi scrollata di dosso la pressione della prima in casa, stasera si può iniziare a pensare di mettere le mani sulla serie. Ma un passo la volta, prima serve pensare a stasera e superare una Salerno, apparsa magari un po’ inesperta per queste gare, ma con qualità sparsa in un roster giovane e pronto a reggere partite così ravvicinate.



Così in campo

Kienergia Npc: 0 Testa, 1 Imperatori, 3 Papa, 5 Buccini, 7 Cortese, 8 Del Testa, 13 Tiberti, 15 Saladini, 21 Broglia, 22 Antelli, 23 Timperi, 98 Godwin. All. Ceccarelli.

Virtus Salerno: 0 Cimminella, 1 Romano, 6 Marini, 7 Caiazza, 10 Mennella, 14 Moffa, 15 Rinaldi, 18 Valentini, 21 Coltro, 45 Dabangdata. All. Di Lorenzo.

Arbitri: Suriano (To) e Pulina (To).