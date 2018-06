RIETI - "La Zeus Energy Group Rieti è lieta di annunciare la firma dell'atleta Daniele Toscano che vestirà così la canotta amarantoceleste nella stagione 2018/2019.

Classe 1993, ala di 196 cm, il nativo di Gaeta è un giocatore esterno che può ricoprire i ruoli di "3" ed all'occorrenza anche di "4".

Toscano ha iniziato la sua carriera nel 2013/2014 con la maglia della Bawer Matera mentre la stagione successiva lo ha visto protagonista con il Pordenone Basket con cui ha totalizzato 7.7 punti di media in 20' di gioco.

La stagione seguente disputa il campionato di serie B con la maglia di Cecina mentre nel 2016/2017 diventa protagonista assoluta con la compagine del Valentina's Bottegone, sempre in serie B. La stagione culmina con il titolo di MVP della categoria, frutto di 15.1 punti di media, 10.2 rimbalzi e 2.3 assist in 28.8 minuti di media.

Proprio come l'altro neo arrivato Simone Tomasini, la scorsa annata Toscano è stato protagonista in maglia Legnano con cui ha chiuso la stagione regolare a 7.5 punti di media e 3 rimbalzi in 17 minuti d'impiego. Nei playoff ha viaggiato a 9.3 punti in 24 minuti di impiego.

Lo scorso anno al PalaSojourner contro la Zeus chiuse con 2 punti in 10 minuti mentre nell'ultima giornata di stagione regolare è risultato uno dei migliori in campo con 15 punti e 9 rimbalzi in 23 minuti di gioco".



Il DS Martini: "Ovviamente sono molto contento dell'arrivo di Daniele, un giocatore di grande sostanza, durezza mentale e fisicità. Avevamo avuto un approccio anche lo scorso anno ma poi entrambi optammo per soluzioni differenti. Ora lo abbiamo qui a Rieti e sono sicuro che ci potrà dare una grandissima mano in una stagione che si prospetta dura ma interessante. Come Simone Tomasini, anche Daniele ha risposto con entusiasmo alla nostra proposta dimostrando grande voglia di vestire amarantoceleste e questi sono fattori a cui teniamo molto."



i e non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione.



Daniele Toscano: "Sono molto contento di venire a Rieti, città che ho avuto la possibilità di vedere più volte, anche in occasione di competizioni giovanili. Sono soddisfatto dell'opportunità datami da coach Rossi e dalla società, spero quindi di ripagare al meglio tale fiducia. Adesso aspetto di conoscere il resto del roster anche se ho già la fortuna di conoscere qualcuno, come Simone Tomasini, anche lui ex-Legnano. Spero di fare molto bene e non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione."

Marted├Č 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA