RIETI - Ufficializzato l'arrivo di Simone Tomasini.



"La Zeus Energy Group Rieti è lieta di annunciare l’accordo con l’atleta Simone Tomasini - spiega una nota della società. - Esterno, classe 1993, Tomasini proviene dalle giovanili di Treviglio con cui fa il suo esordio nella stagione 2009/2010. Successivamente ha vestito le casacche di Sangiorgio, dove è rimasto per due stagioni e della Gessi Valsesia prima di tornare alla LTC nel corso della stagione 2016/2017, chiusa a 13.9 punti di media, 4.5 rimbalzi e 3.3 assist a partita. Cifre cresciute poi nel corso dei playout a 16.3 punti, 6.3 rimbalzi e 2 assist di media.

Lo scorso anno ha militato nelle fila dei Legnano Knights con cui ha viaggiato ad una media di 7.7 punti a partita, il 42% da 3 e quasi due rimbalzi e due assist per gara.

Giocatore duttile visto che può ricoprire i ruoli di 1-2-3, Tomasini è stato fortemente voluto dalla dirigenza e dallo staff tecnico amarantoceleste come confermato anche dal DS Gianluca Martini: “E’ un giocatore a cui sia io che il coach abbiamo pensato appena terminata la stagione regolare. E’ un agonista, un giocatore che pensiamo assolutamente adatto per la piazza di Rieti e siamo molto contenti di poterlo avere con noi nel corso della prossima stagione”

Soddisfatto anche lo stesso Tomasini: “ Sono davvero felicissimo della scelta che ho fatto anche perché avevo in mente già da tempo di venire a Rieti. Sono contento e motivato di essere parte di un club che vanta una piazza storica, con una buona squadra e un’ottima società alle spalle, quindi ci sono tutti i presupposti per iniziare al meglio e far bene”.

Gioved├Č 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:29



© RIPRODUZIONE RISERVATA