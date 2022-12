Npc in piena crisi, parlano cinque storici tifosi: «Salvezza possibile solo se c'è un cambio di rotta»

RIETI - Un girone d’andata ben al disotto delle aspettative per la Kienergia Npc, uscita sconfitta anche dal cruciale scontro salvezza contro la Juvi Cremona valevole per la prima di ritorno e che ha chiuso il 2022 dei reatini. La classifica è dura da digerire attualmente e condanna il sodalizio di patron Cattani al penultimo posto, frutto di ben 9 sconfitte e 3 vittorie (tra cui lo 0-20 a tavolino di Trapani), risultati che lasciano insoddisfatta una tifoseria un tempo vicina e passionale verso la squadra, ma mai così poco partecipe e distaccata, soprattutto in A2, come quest’anno.

Tifosi abbonati e appassionati di pallacanestro presenti sugli spalti del PalaSojourner entrano dentro la crisi della formazione di Ceccarelli, analizzando il momento della squadra. «Sinceramente mi aspettavo un cambio, o del coach perfino affidando la panchina al tandem Ruggieri/Auletta oppure con il taglio di Tortù e Zugno, visto che per me c'è un'incompatibilità con Ceccarelli. Tuttavia, occorre essere fiduciosi – precisa Emanuele Donati, in passato consigliere comunale e storico appassionato del basket reatino – Sto seguendo anche il Real Sebastiani, che sta facendo bene e spero nella promozione, ma resto convinto che comunque Rieti non può avere due realtà, visto che peraltro, i tifosi sono all’incirca gli stessi».

Nella Tribuna B, siede anche Roberto Tipo, che commenta così il percorso della squadra: «Non è certo un momento sereno per la Npc, non mi sembra che in questa squadra ci sia il gruppo di "amici" dell'anno scorso e al di là delle eventuali dichiarazioni di pace e amore, secondo me c'è qualcosa che non va nello spogliatoio. Poi, che qualche giocatore non sta rendendo secondo le aspettative è più che chiaro. Non vorrei che l'agitazione e la pressione che mette il coach in partita non sia dannosa per alcuni di loro. Mi riferisco ad esempio ad alcuni falli ingenui di Tucker, dovuti alla paura di non essere all'altezza di buon difensore, forse sarebbe meglio prendere 2 punti in più ma averlo in attacco più tranquillo. Comunque io rimango fiducioso, abbiamo i mezzi e la forza per salvarci».

Abbonati nella tribuna posta davanti le panchine i giovani Matteo Faraglia e Giovanni Carosella. «Da tifoso dico che questa squadra ha perso partite importanti nella corsa salvezza come contro Latina e Agrigento con l'alibi di non essere al completo, ma l'ultima sconfitta contro una Juvi rimaneggiata e noi al completo, fa pensare che il problema sia un altro - commenta Faraglia, che milita nella fila del Basket Contigliano - La società sicuramente si aspettava un approccio diverso da giocatori come Zugno e Tortù, ma attualmente credo che la strada per la salvezza sia molto difficile, anche se naturalmente mi auguro il contrario».

Resta invece cauto Carosella:«La situazione non è delle migliori, la sconfitta a Cremona non ci voleva. C'è ancora modo per recuperare i due punti persi ma bisogna che tutti inizino a dare di più per invertire l'andamento della stagione. Dovessimo finire nel girone salvezza, su 3 gare giocate con le dirette concorrenti ne abbiamo vinte 2. Mancano ancora le 2 con la Stella e il ritorno in casa con Trapani. Fare 3 su 3 significherebbe iniziare la fase orologio con 10 punti, un ottimo bottino per guardare con fiducia alla salvezza».

Mentre Giovanni Messi, ex addetto ai lavori, esamina il momento della società: «L’acquisto del titolo da parte di Cattani poteva essere un’ottima mossa per risollevare l’entusiasmo che lui stesso ha creato regalandoci anni di grande basket. Purtroppo, abbiamo constatato che è stata fatta una squadra imbottita di troppe scommesse, che hanno le carte in regola per provare comunque a salvarsi. Mi duole constatare che, ancora una volta, non si sia tentato di dare una scossa con un cambio di allenatore, o con un innesto di alto livello. Per creare entusiasmo non basta la salvezza ai playout, occorrono nomi più importanti e campionati di maggior livello, senza chiedere promozioni o finali playoff che sono fuori portata per il territorio».