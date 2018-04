di Luigi Ricci

RIETI - Mai come quest'anno la tradizionale festa d'addio di fine campionato della Npc è arrivata troppo presto. A testimoniare la sfortuna che ha impedito alla squadra del presidente Giuseppe Cattani di raggiungere i playoff c'era Jamal Olasewere con la stampella, dopo l'intervento al tendine rotuleo dal quale, in seguito ai primi controlli medici, sta recuperando con tempi insospettabili.Insieme al lungo della Npc c'erano tutti i compagni di squadra, il coach Alessandro Rossi e l'intero staff a salutare i numerossimi tifosi all'esterno del PalaSojourner, grazie ad una vera e propria estate anticipata, dove si è tenuto il consueto banchetto in cui tutto ciò che non è stato consumato è stato donato alla mensa di Santa Chiara.Tra i numerosissimi presenti c'era anche l'ex sindaco Simone Petrangeli a congratularsi con Cattani per la stagione comunque positiva della Npc, mai a rischio playout e in continua lotta per i playoff. Anche dopo l'arrivo, al posto di Olasewere, di Ryan Martin, unico assente e già ripartito per Londra. Il resto dei giocatori andrà via nel giro di due-tre giorni. L'unico a rimanere sarà Olasewere, ancora un paio di settimane, per concludere la prima parte della riabilitazione.