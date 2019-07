© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Lo staff tecnico della Zeus Energy Group sta per completarsi. Rinnovato anche per la prossima stagione Andrea Ruggieri che ha subito commentato positivamente il proseguo della sua avventura in amarantoceleste: “Continuare a lavorare per la famiglia Npc mi rende molto orgoglioso. Ho vissuto due grandi campionati qui a Rieti, nel primo anno non siamo entrati nei playoff per poco e nel secondo abbiamo fatto una grande cavalcata, arrivando ad un passo dalla qualificazione per la Coppa Italia e concludendo a gara 3 l’avventura dei Play-off contro la squadra promossa in A (Treviso). Credo che questi risultati siano la conseguenza di tutto il lavoro sul campo e dietro le quinte. Continuiamo a lavorare duramente per arrivare il più preparati possibile alla prossima stagione a partire dal lavoro di scouting, per cercare i profili migliori per vestire questa maglia. Colgo l’occasione per salutare tutti i tifosi e tutti i miei amici di Rieti. Sono davvero carico non vedo l’ora di iniziare! Forza Npc”.Gianluca Martini: “Siamo ovviamente contenti di avere Andrea ancora con noi. L’affinità con l’head coach e la continuità tecnica sono aspetti a cui teniamo molto e che cerchiamo di perseguire il più possibile. Andrea in questi anni ha lavorato molto bene a livello di prima squadra e di settore giovanile dove ha contribuito alla crescita dei ragazzi che si sono molto affezionati a lui, per qualità umane ma anche tecniche. Andiamo avanti e proseguiamo con entusiasmo dunque, in un lavoro che ancora ci vede in prima linea e che necessità di profili con grande entusiasmo come quello di Andrea”.