La Npc Rieti vince a fil di sirena a Montecatini: al debutto in Supercoppa battuta Pistoia 75-76

RIETI - E' vero non sarà campionato, ma la prima palla a due della stagione ha sempre un sapore particolare: speciamente se si torna a disputare una partita ufficiale dopo ben 8 mesi. Era dal 23 febbraio che la Npc non scendeva in campo e al PalaTerme di Montecatini si fa già sul serio: in palio c'è la testa del girone Blu, Rieti non fallisce l'appuntamento e batte Pistoia allo scadere, 75-76.

Passi in avanti a livello atletico per la compagine di Rossi, più avanti rispetto alle uscite di Latina e Luiss Roma: in campo le fiammate di De Laurentiis e dell'ex Sims sbloccano gli attacchi. Sono proprio i lunghi reatini a fare la differenza nella prima frazione, contro una Pistoia orfana di Poletti e Wheatle e soprattutto segnata dalle due settimane di quarantena, che hanno rallentato la preparazione degli uomini di Carrea. Rieti si porta così avanti, ma è nella seconda frazione che i toscani escono allo scoperto: Dario Zucca tira fuori la classica prestazione dell'ex e Della Rosa e compagni realizzano il sorpasso. La replica della Npc è firmata Rino De Laurentiis: sontuoso e già a referto con 22 punti a metà gara, assieme al compagno di reparto Steve Taylor mantengono il match in equilibrio, 44 a 42 per Pistoia all'intervallo lungo.

Al rientro in campo, l'inerzia del match non muta: formazioni sempre vicine nel punteggio, Rieti si aggrappa ancora a De Laurentiis, Pepper non entra mai del tutto in ritmo e la panchina reatina non incide quasi mai. E' ancora parità: 59-59 alla penultima sirena. Le pesanti assenze su entrambi i fronti, Sanguinetti e Fumagalli out per Rieti, si fanno sentire sull'andamento della gara specialmente sul finale di gara: Pistoia tenta l'allungo decisivo, Rossi rialza il quintetto con il ritorno in campo di De Laurentiis e Taylor, bravi ad accorciare le distanza, ma ancora più decisiva è la bomba della parità, firmata Claudio Tommasini. Nel finale per Rieti si ferma Stefanelli per un risentimento muscolare che finisce in panchina a scopo precauzionale (domani se ne saprà di più): Rossi ci crede, lascia in campo Pepper, che ripaga la fiducia del coach, riportando avanti i suoi. Sperduto perde una palla clamorosa, Pistoia sfuma il blitz, Taylor allo scadere viene lasciato solo dalla difesa toscana: il lungo di Chicago non fallisce e regala la vittoria alla Npc.

