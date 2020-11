Npc vuole partire col piede giusto, Taylor ok, incognite Stefanelli e le assenze di Pistoia. Le aspettative dei coach

RIETI - Dopo una lunga preseason, si alza il sipario sul campionato di serie A2: la Npc Rieti, di rientro al PalaSojourner a distanza di 9 mesi, ospita Pistoia (domani, ore 18.00, arbitri Catani, Ciaglia e Barbiero).



Qui Rieti

Reduce dall’esperienza delle final eight, i reatini da martedì sono tornati ad allenarsi regolarmente al PalaSojourner. Perfettamente arruolabile Steve Taylor: l'ala statunitense, decisivo allo scadere nella sfida di Supercoppa contro i toscani, dopo qualche fastidio accusato ad inizio settimana, sarà regolarmente in campo domani pomeriggio. Più delicata la situazione relativa a capitan Stefanelli: ancora una volta si deciderà in extremis e coach Rossi potrebbe rischiarlo solo in base all'andamento del match.



Qui Pistoia

La compagine di Carrea, dove militano gli ex Npc Sims, Della Rosa e Zucca, arriva al debutto in campionato in piena difficoltà e fortemente segnata dai numerosi casi di positività che inseguono il team biancorosso oramai da diverso tempo, domenica scenderanno in campo a ranghi ridotti. Giovedì l'ennesima beffa e il comunicato del club, che esprime al meglio il duro momento che sta vivendo la compagine toscana:«Il Pistoia Basket 2000 rende noto che, a seguito della riscontrata positività al Covid-19 di un membro del Team Squadra, l’Asl ha emanato un provvedimento che impone a tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con il medesimo, e che non hanno contratto il virus in precedenza, un periodo di quarantena fiduciaria presso il loro domicilio. I seguenti soggetti, seppur risultati negativi al tampone molecolare, non potranno prendere parte alla trasferta di domenica a Rieti. Pertanto il club biancorosso, pur attenendosi rispettosamente a quanto stabilito dall’autorità sanitaria locale, desidera altresì esprimere la propria amarezza per un provvedimento che agisce in difformità rispetto a quanto previsto dal protocollo Fip».

Le aspettative dei coach

Alessandro Rossi, coach della Npc: «Non vediamo l’ora di scendere in campo e abbiamo tanto bisogno di sentire vicino tutto l’affetto dei nostri tifosi in questo momento. Giochiamo contro una squadra in difficoltà, ma che è abituata a queste situazioni e che sa reagire. Hanno delle gerarchie, è una squadra quadrata e molto dura, quindi non credo che possiamo pensare di giocare una partita semplice e distratta, ma dovremmo stare sul pezzo con grande aggressività mentale e fisica per 40’».

Michele Carrea, coach di Pistoia: «Siamo entusiasti di partire, nonostante tutte le difficoltà attraversate in questo precampionato e che ancora ci stanno rallentando. Tuttavia l'importante è tornare a giocare, sperando di essere pronti per regalare delle emozioni a tutti gli appassionati di basket. Abbiamo già affrontato Rieti in una partita particolare in Supercoppa: allora eravamo una squadra da rodare ma più completa, adesso siamo più rodati ma con qualche assenza in più. Dovremo fare attenzione al loro gioco interno e studiare soluzioni offensive che possano sopperire alla nostre mancanze. La sfida principale sarà quella di trovare interpreti nuovi che possano assumersi responsabilità importanti».

Le altre gare (III giornata)

Latina - San Severo

Forlì - Ferrara

Stella Azzurra Roma - Scafati

Ebk Roma - Napoli

Chieti - Cento

Riposa: Ravenna

© RIPRODUZIONE RISERVATA