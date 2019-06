RIETI - Come anticipato da qualche giorno la Npc sta ricostruendo il settore degli esterni (guardia-play, guardia e ala piccola) e il numero dei candidati segnalati si sta restringendo. Nel mirino ci sono Andrea Pastore (1994, 1.90) tiratore ex Latina e Roberto Rullo (1990, 1.93), recentemente anch’egli a Latina e poi a Cagliari. Entro la settimana si dovrebbe avere qualche novità,



Prosegue la ricerca per il terzo esterno dove sono sul mercato Sergio (Bergamo), Raspino (Mantova), Raucci (Cassino), Stefanelli (Biella) e l’ex Npc 2015/16 Longobardi. Meno probabile il pescarese Leonzio, più che altro balzato alla cronaca per i 30 punti segnati domenica scorsa contro San Severo nella finale per la promozione in A2. © RIPRODUZIONE RISERVATA