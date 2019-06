© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si registra un altro addio in casa Zeus Npc, questa volta a fare le spese è lo staff tecnico, infatti saluta Rieti solo dopo un anno di permanenza Mattia Consoli, nella passata stagione primo assistente di coach Rossi. Consoli, nelle stesse vesti a Barcellona e Crema in passato, seppur giovanissimo taglia il traguardo della massima serie, dopo una carriera iniziata prestissimo nella sua Puglia. Prezioso collaboratore di Rossi, a Rieti ha raggiunto notevoli risultati anche alla guida dell'Under 16 Eccellenza, a ringraziarlo per l'importante contributo dato alla causa amarantoceleste ci ha pensato il diesse Martini. Queste le parole con cui il coach si è congedato da Rieti:«E’ stato davvero difficile prendere una decisione, che a molti sembrerebbe scontata, come quella di accettare la proposta di una squadra di serie A1, ma vi assicuro che non è stato facile, perché a Rieti lascio tantissime persone alle quali sono legato e lo sarò per sempre. In particolare voglio rivolgere un saluto a tutti i ragazzi della Npc Willie, con i quali ho avuto modo di lavorare. Con loro ho instaurato un legame che va al di là della pallacanestro e spero di aver lasciato un segno positivo come persona oltre che come allenatore».