Kienergia, arriva l'insidiosa Imola. Obiettivi: riscattare il ko dell'andata e difendere il secondo posto

RIETI - Festeggiata la seconda vittoria nella stracittadina e la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, la Kienergia Npc è tornata subito in palestra. Nel mirino della seconda forza del campionato c'è Imola: domani di scena al PalaSojouner (ore 18), quarta in classifica e in grado di bloccare la capolista Roseto nell'ultimo turno. L'obiettivo di Ceccarelli e i suoi è riscattare la sfida dell'andata: al PalaRuggi, Antelli e compagni disputarono una delle peggiori prestazioni stagionali, crollando nell'ultimo periodo.

Andrea Ruggieri, presenta così la sfida: «Abbiamo avuto poco tempo per goderci la vittoria nel derby e la qualificazione in Coppa Italia. Siamo tornati subito in palestra per preparare l'impegno con Imola, formazione in grado di interrompere la striscia positiva di Roseto che durava da 13 giornate. E' una squadra competitiva, nel roster ci sono giovani all'altezza di questo campionato e con qualità. A Imola il 17 ottobre facemmo una delle nostre peggiori partite. Siamo concentrati e vogliamo fare bene. Chiediamo il contributo del nostro pubblico, che è stato prezioso mercoledì e speriamo ci spinga anche domani».

Così in campo

Kienergia Npc: 0 Testa, 3 Papa, 5 Buccini, 6 Vujanac, 7 Cortese, 8 Del Testa, 11 Frizzarin, 13 Tiberti, 15 Saladini, 21 Broglia, 22 Antelli, 23 Timperi. All. Ceccarelli

Andrea Costa Imola: 0 Wiltshire, 5 Fazzi, 7 Guidi, 8 Fussi, 9 Trapani, 10 Carnovali, 11 Calabrese, 12 Corcelli, 13 Vigori, 24 Cusenza, 33 Trentin. All. Grandi

Arbitri: Rezzoagli (Ge) e Berlangieri (Mi)

Le altre gare (III di ritorno)

Civitanova - Real Sebastiani

Ozzano - Giulianova

Ancona - Montegranaro

Rimini - Teramo

Roseto - Luiss

Jesi - Senigallia

Cesena - Faenza rinviata

Classifica

Roseto 30 (17)

Kienergia Npc 26 (17)

Rimini 24 (15)

Imola 22 (17)

Ancona 20 (16)

Real Sebastiani, Senigallia e Ozzano 20 (17)

Cesena e Teramo 16 (17)

Jesi 13 (17)

Faenza 12 (15)

Luiss 12 (17)

Giulianova 6 (17)

Civitanova 4 (16)

Montegranaro 4 (17)